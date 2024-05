Szijjártó Péter: Június 9-e Magyarországon és Romániában is rendkívüli fontossággal bír

A tárcavezető az RMDSZ) elnökével, Kelemen Hunorral közösen tartott sajtóértekezletén hangsúlyozta, hogy nehéz idők járnak manapság, az emberiség a veszélyek korában él, ami Ukrajna szomszédságában különösen súlyos helyzetet eredményez.

Románia és Magyarország is a háború szomszédságában él. Két és fél esztendeje a háborús veszély a szomszédunk, és ezek után azt hiszem, hogy nem meglepő, hogy mi, magyarok békét szeretnénk, békét szeretnénk minél előbb

- közölte.

Mi, magyarok nem akarunk belevonódni a szomszédságunkban zajló háborúba. És mi, magyarok nem akarunk - horribile dictu - atomháborút. Mi, magyarok nem akarjuk azt, hogy közép-európai fiatalokat az orosz-ukrán frontra vigyenek. Éppen ezért június 9-e mindkét országban rendkívüli fontossággal bír

- tette hozzá. Majd egyfajta sorsközösségnek nevezte a két nemzet között, hogy egy és ugyanazon napon választanak európai parlamenti képviselőket és helyi vezetőket is.

Romániában és Magyarországon is június 9-én dönthetünk arról, hogy békét vagy háborút akarunk, s dönthetünk arról is, hogy helyben kik vezessék a közösségeinket

- fogalmazott. Szijjártó Péter leszögezte, hogy az RMDSZ és a Fidesz is a béke pártján áll, és abban bíznak mindketten, hogy minél több békepárti képviselő lesz a következő európai uniós képviselő-testületben.

A külügyminiszter aláhúzta, hogy azt bizton tudják állítani, hogy minél több RMDSZ-es és minél több fideszes képviselője lesz az Európai Parlamentnek, annál erősebb lesz a béke hangja Brüsszelben és Strasbourgban. Továbbá kitért arra is, hogy a két párt nem csak a békében érdekelt, hanem a minél jobb magyar-román együttműködésben is, márpedig szavai szerint a tapasztalat azt mutatja, hogy minél erősebb az RMDSZ Romániában, annál könnyebb jó kapcsolatokat építeni és minél erősebb képviselete van helyben az RMDSZ-nek, annál erősebbek ott a magyar közösségek, s minél erősebbek a magyar közösségek, annál erősebb és stabilabb támaszát tudják adni egy jó magyar-román együttműködésnek. A miniszter ezért arra kérte a Romániában élő magyarokat, hogy vegyenek részt a választásokon június 9-én, és szavazzanak az RMDSZ jelöltjeire.

Mi megállapodtunk abban elnök úrral, hogy továbbra is szoros lesz az együttműködés Magyarország kormánya és az erdélyi, székelyföldi magyarokat képviselő RMDSZ között

- tudatta. Majd hozzátette: ennek célja, hogy a felek újabb sikertörténeteket tudjanak építeni a két ország közötti együttműködésében, különösen a gazdasági téren, de azért is közösen fognak dolgozni, hogy Románia minél előbb megkaphassa a már rég kiérdemelt schengeni tagságot. Ezután arra kérte az embereket, hogy adják meg a lehetőséget arra, hogy egy erős magyar-román együttműködés mindkét nemzet, mindkét ország javát szolgálhassa a következő időszakban, és a jó román-magyar együttműködéshez erős RMDSZ-re van szükség.