Ilyen részvételi eredménnyel szavaztak a külföldön élő magyarok

Az EP-választáson a külképviseleteken a magyarországi lakhellyel rendelkező, de a választás napján külföldön tartózkodó, a külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgárok voksolhatnak. A külképviseleteken való szavazás joga megillette azokat az uniós állampolgárokat is, akik kérték regisztrációjukat, hogy az EP-választáson magyar listára szavazhassanak. A legtöbb választópolgár Londonban szerepelt a névjegyzékben, 2148-an, közülük 1765-en el is mentek szavazni, vagyis a londoni részvétel 82,17 százalékos volt. Szintén nagyon sok választópolgár jelentkezett Hágába (1464), ebből 1246-an szavaztak is. Brüsszelbe (1345) jelentkeztek, ebből 1255-en el is mentek szavazni, Münchenben pedig 1068 szavazót vártak és ebből 927 szavazott is.

Huszonnyolc olyan külképviselet volt, ahol a névjegyzékbe vett valamennyi választópolgár elment szavazni:

Abuja (9 voksoló), Accra (10), Bejrút (23), Besztercebánya (4), Brazíliaváros (9), Canberra (20), Chisinau (20), Dakka (3), Eszék (12), Iszlámábád (13), Jekatyerinburg (4), Kampala (3), Kazan (5), Kigali (6), Kishasa (2), Kuangcsou (11), Lusaka (3), Minszk (16), Montevideo (2), Moszkva (45), Mumbai (8), Phnom Penh (4), Quito (6), Rijád (15, Santiago de Chile (10), Sao Paulo (15), Szentpétervár (18) és Új-Delhi (19).

2024. június 9. Leadja szavazatát egy nő az európai parlamenti (EP-) választáson a kolozsvári magyar főkonzulátuson 2024. június 9-én.

Nyolcvan százalék alatti volt a részvétel - és ezzel a külképviseleti részvétel legalacsonyabbja - Houstonban (54 szavazóból 40 voksolt, 74,07 százalék) és Wroclawban (27-ből 20 szavazott, 74,07 százalék), továbbá San Franciscóban (77-ből 61 szavazott, 79,22 százalék), Innsbruckban (209-ből 165 szavazott, 78,95 százalék), Mexikóvárosban (18-ból 14 szavazott, 77,78 százalék), Nicosiában (75-ből 58 szavazó, 77,33 százalék), Chicagóban 79-ből 61 szavazó, 77,22 százalék), Miamiban (48-ból 37 szavazó, 77,08 százalék) és Manilában (13-ból 10 szavazó, 76,92 százalék).

A külképviseleteken nem számolják össze a szavazatokat, hanem az urnákat legkésőbb csütörtök éjfélig Magyarországra szállítják a Nemzeti Választási Irodához, és ott számlálják meg a voksokat.

Az EP-választás eredményét a Nemzeti Választási Bizottság a 10 119 magyarországi szavazóköri jegyzőkönyv, a külképviseleti szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv és a levélben leadott szavazatok megszámlálásának eredményét megállapító jegyzőkönyv alapján állapítja meg legkésőbb június 28-án.