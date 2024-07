Elképesztő videón, ahogy egy tinédzser hősiesen megakadályoz egy vízi balesetet

Ahogy arról az Origo korábban beszámolt, nem mindennapi hőstettet hajtott végre egy tinédzser New Hampshire-ben. Egy hajót állított meg felnőtteket is meghazudtoló módon, miután a kapitánya vitorlázás közben a vízbe zuhant, és a hajó irányíthatatlanná vált és elszabadult. A pillanatról videó is készült.

Egy tinédzsernek sikerült megállítania egy elszabadult motorcsónakot, amely irányíthatatlanná vált és körbe-körbe furikázott a New Hampshire-i Winnipesaukee tavon. A múlt szerdai incidensről készült videón látható, amint a 17 éves Brady Procon felnőtteket meghazudtoló hősiességgel egy jet-ski-ről a mozgó hajóra ugrik, és leállítja annak motorját - számolt be a BBC. A hajó kezelője, egy vitorlás oktató éppen lenyúlt egy teniszlabdáért, amelyet az oktatás során használt, amikor az egyik tanuló vitorlása felborult. A vitorlás árbóca nekicsapódott a motorcsónak gázkarjának, aminek következtében az oktató lezuhant, a hajó pedig irányíthatatlanná vált és elszabadult - írja a New York Post.

