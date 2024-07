Már hét ember meghalt Európában a pusztító viharok miatt - videó

Három 70-es és 80-as éveiben járó ember halt meg Franciaország északkeleti részén, Aube régióban szombaton, amikor a heves szélben egy fa összezúzta az autót, amelyben utaztak - közölték a helyi hatóságok az Agence France-Presse hírügynökséggel. Egy negyedik utas kritikus állapotban van - tették hozzá.

Áradástól megrongálódott hidat fényképez egy férfi a svájci Ticino délkeleti kanton Visletto településén 2024. június 30-án.

Fotó: MTI/AP/Keystone/Samuel Golay

Svájcban négy ember meghalt, egy másik eltűnt a helyi rendőrség szerint. Hárman akkor haltak meg, miután a heves esőzések földcsuszamlást idéztek elő az ország délkeleti részén - közölte az olasz nyelvű Ticino kanton rendőrsége.

A délnyugati Valais kantonban, Saas-Grundban egy embert holtan találtak egy szállodában - közölte a rendőrség. Egy másik férfit pedig szintén eltűntként keresnek a hatóságok - közölte a rendőrség.

Kőzettörmeléken állnak férfiak egy esőzés okozta földcsuszamlás helyszínén, Valais délnyugati kanton Saas-Grund településén 2024. június 30-án, egy nappal azt követően, hogy özönvízszerű esőzés kezdődött Svájc nagy részén.

Fotó: MTI/AP/Keystone

A svájci polgári biztonsági szolgálatok szerint "több száz" embert evakuáltak Valais-ban, és utakat zártak le, miután a Rhone és mellékfolyói különböző helyeken kiöntöttek.

Az emberi tevékenység okozta éghajlatváltozás fokozza a szélsőséges időjárási események, például az árvizek és viharok súlyosságát, gyakoriságát és hosszát. A rossz időjárás különösen megnehezítette a mentési munkálatokat - közölte a svájci rendőrség -, több völgy megközelíthetetlen és el van vágva az elektromos hálózattól, az egyik svájci kanton egy része ivóvíz nélkül maradt.

Az észak-olaszországi Aosta-völgyben is áradásokról számoltak be - írja a The Guardian.