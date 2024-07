Tovább fokozódik a hőség Romániában

A román média szerint az ország 41 megyéje közül 28-at és a fővárost érintő figyelmeztetés az eddigi legnagyobb kiterjedésű vörös hőségriadó Románia történelmében.

Az előrejelzés szerint a Partium, Bánság, Havasalföld, Moldva és Bukarest térségében tovább fokozódik a hőség,

a hőmérsékleti csúcsértékek 37 és 41 Celsius-fok között alakulnak a hétvégén.

Az éjszakák trópusiak maradnak, 20 fok körüli minimumokkal.

A Maszol szerint a hőmérséklet-páratartalom index (ITU) meghaladja a kritikus 80 egységet.

Románia többi részén narancssárga figyelmeztetés lesz érvényben a hétvégén.

A belső-erdélyi megyékben, a Keleti-Kárpátokban és Dobrudzsában is kánikula lesz, 35-40 fok közötti

- a tengerparton 32-35 fok közötti - csúcshőmérséklettel.

Magyarországon is folytatódik az elviselhetetlen kánikula, hétévégén akár a 40 Celsius-fokot is meghaladhatja a hőmérséklet. Afrikai hőség tombol Olszországban is. Negyven fok feletti hőmérsékletet mérnek Szicília és Szardínia szigetén, de Olaszország többi részén is rendkívüli hőség várható legalább tíz napon át. Las Vegasban még ennél is rosszabb a helyzet, ugyanis közel 50 fokos hőség tombol az államokbeli városban.