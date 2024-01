Az ukrán elnök a Világgazdasági Fórum (WEF) éves ülésének keretein belül Stoltenberggel tartott megbeszélésén reményét fejezte ki, hogy a NATO még az idén olyan döntéseket hoz, amelyek közelebb viszik országát a csatlakozáshoz.

Zelenszkij tájékoztatta Stoltenberget a fronton kialakult helyzetről is, és megköszönte a NATO folyamatos támogatását is - derül ki az elnöki hivatal közleményéből. Zelenszkij hangsúlyozta az ukrán légvédelmi rendszer megerősítésének fontosságát is.