Kirúgták a magyar focistát, bosszút állt a Fradi, összeomlott a vízilabda-kapitány

A hét első, egyben július utolsó napja sem telt érdekességek nélkül a sport világában, a szokásoknak megfelelően egy helyen gyűjtöttük össze a legfontosabb híreket. A vízilabda-válogatotton kívül többek között egy kirúgott magyar focista, és számos tragédia is szolgáltatott beszédtémát.

A magyar férfi vízilabda-válogatott szombaton negyedszer is világbajnok lett, miután a fukuokai vb-döntőben ötméterespárbajban legyőzte Görögországot. Teodorosz Vlahosz, a görögök szövetségi kapitánya zokogott a mérkőzés után és teljesen magára vállalta a felelősséget a vereségért, ugyanis – mint elmondta – a hajrában elkövette élete legnagyobb hibáját.

Hétfőn este nem mellesleg a magyar pólóválogatott megérkezett Magyarországra, a Duna Arénában pedig elképesztő ünneplés fogadta a friss világbajnokokat.

A görög élvonalbeli labdarúgó-bajnokságtól az előző szezonban búcsúzó Levadiakosz FC a hivatalos Facebook-oldalán tette közzé, hogy felbontotta a hétszeres magyar válogatott játékos, Vinícius Paulo szerződését. A 33 éves védő a görög klubban 23 mérkőzésen lépett pályára és egy gólt szerzett.

A UFC 291-es gála Salt Lake Cityben rendezett mérkőzésén az amerikai Derrick Lewis alig több mint 30 másodperc alatt brutálisan kiütötte ellenfelét. A győzelem után a 38 éves bunyós a nadrágját is levette, alaposan meglepve ezzel a közönséget.

A Ferencvárostól az angol másodosztályban, azaz a Championshipben szereplő Stoke Cityhez szerződő Ryan Mmaee átigazolásában a magyar bajnokcsapat nagyon okosan hajtotta a saját malmára a vizet, hiszen amellett, hogy pluszpénzhez juttatták a klubot, a szurkolók is elégedettek lehetnek.

Több, a sportvilágot érintő tragédiáról is be kellett számolni hétfőn. Hosszan tartó betegség után 67 évesen elhunyt Nyúl Zoltán kétszeres világbajnok fogathajtó; edzés közben halálra gázolták az amerikai kerékpáros juniorválogatott 17 éves tagját, Magnus White-ot; és 64 éves korában meghalt Jorge Domínguez, háromszoros argentin válogatott labdarúgó is.