Eldőlt, ott lehet-e a budapesti atlétikai vb-n a doppingolással vádolt sztársportoló

Tisztázták a doppingvádak alól, így szerepelhet a budapesti atlétikai világbajnokságon Peter Bol, a férfi 800 méter olimpiai negyedik helyezettje.

A 29 éves ausztrál középtávfutó kálváriája január közepén kezdődött, amikor egy versenyen kívül levett mintájának A próbája pozitív eredményt hozott, ezért ideiglenesen felfüggesztették a versenyengedélyét. A teszt szerint Bol EPO-t használt, amit ő tagadott, a B-próba pedig őt igazolta, ugyanis a második mintában nem találtak tiltott anyagot a szakemberek.

Ezek után a futó felfüggesztése megszűnt, ám az ügy nem zárult le és a sport tisztaságáért felelős ausztrál szervezet (SIA) egészen mostanáig vizsgálódott. A mintákat egy másik a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) által akkreditált laboratóriumban is megvizsgáltatta, illetve a WADA egyik EPO-val foglalkozó szakemberét is bevonta és végül - keddi bejelentése szerint - arra jutott, hogy Bol A mintája is negatív.

"Fals pozitív eredmény volt, ahogy mindig is mondtam. Senkinek sem szabadna azt átélni, amit nekem kellett ebben az évben" - reagált Bol az SIA bejelentésére. - "Most már minden figyelmem a közelgő budapesti világbajnokságon van."

Az ausztrál sportági szövetség szerint az ügy számos súlyos kérdést felvet az EPO WADA-laboratóriumokban történtő vizsgálatával kapcsolatban.

"Peter Bol és a többi atléta is megérdemli, hogy garanciát kapjon arra, hogy ehhez hasonló eset többé nem fordulhat elő. Ezt várjuk az SIA-től és a WADA-tól" - írta közleményében a szövetség.

A budapesti vb-t, amely Magyarország történetének legnagyobb sporteseménye lesz, augusztus 19. és 27. között rendezik a Nemzeti Atlétikai Központban, valamint az utcai futó- és gyalogló versenyeknek otthont adó Hősök terén.

Jegyek kaphatók az atlétikai világbajnokságra a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu weboldalon. A délelőtti jegyek egységesen 3000 forintba kerülnek, míg az esti programokra a hétköznapi versenynapokon 6900, hétvégén 8900 forinttól indulnak a jegyárak. Összesen 9 esti és 5 délelőtti program lesz a világbajnokság alatt és 6, ingyenesen látogatható utcai versenyt rendeznek, amelyek rajtja és célja a Hősök terén lesz. A női maraton augusztus 26-án, a férfi maraton 27-én reggel 7-kor rajtol.