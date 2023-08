Ez tényleg világszenzáció, soha nem volt ekkora sportesemény Magyarországon

Öt év várakozás és előkészület után augusztus 19-én megkezdődik a budapesti szabadtéri atlétikai világbajnokság! A monumentális esemény Magyarország történetének legnagyobb sportrendezvénye, melyet a világ mintegy 200 országában közel egymilliárd tévénéző követhet. Világsztárok sora lép a rekortánra, vagy éppen áll a dobókörbe, hogy történelmet írjon. Augusztus 27-ig minden nap délelőtt és este zajlanak a versenyek, és már a nyitó napon gazdára találnak az első érmek.

2018. december 4-én, az akkor még IAAF-ként, ma már WA (World Athletics) formában rövidített Nemzetközi Atlétikai Szövetség monacói kongresszusán eldőlt: Budapest adhat otthont a 2023-as szabadtéri atlétikai világbajnokságnak.

"Pozitív visszajelzés és komoly elismerés, hogy öt év múlva világbajnokságot rendezhetünk. Hisszük, hogy a sikeres pályázat nemcsak az elmúlt hónapok munkájának, hanem a magyar atlétika elmúlt évtizedeinek is az elismerése" - fogalmazott azon melegében még a helyszínen az M1-nek nyilatkozva Gyulai Márton a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) elnöke.

Hogy mekkora szó, hogy a WA döntéshozói budapestre bízták a sportág koronaékszerét, azt talán mindennél jobban jelzi, hogy ez lesz az első szabadtéri atlétikai világbajnokság Közép-Európában, és Budapest olyan rangos korábbi házigazda városok névsorába iratkozik fel, mint London, Párizs, Róma, Berlin, Tokió, Peking, Helsinki, Doha, hogy csak a legnagyobbakat említsük.

A szabadtéri - rendszerint kora tavasszal fedettpályás vb-t is rendeznek, ezért a különbségtétel - atlétikai világbajnokság a világ harmadik legnagyobb sporteseménye az olimpiák és a labdarúgó világbajnokság után. A világ minden eldugott szegletéből, több mint 200 országból érkeznek sportolók, és ugyanígy a világ szinte valamennyi országában láthatóak lesznek a közvetítések. Elmondhatjuk, hogy augusztus 19-27. között a sportban minden az atlétikai vb-ről és Budapestről fog szólni.

A világbajnokság központi helyszíne a 35 ezer férőhelyes Nemzeti Atlétikai Központ lesz, ami nem csupán egy gyönyörű sportlétesítmény, de egy városfejlesztési sikertörténet is. A központ ugyanis egy jóval nagyobb új városi szabadidős és sportpark egy része csupán a ferencvárosi Duna-parton, egy korábbi lerobbant rozsdaövezet helyén.

A Nemzeti Atlétikai Központ sokkal több mint stadion, egyben városrehabilitáció is, 15 hektáros szennyezett, elhanyagolt terület újult meg. A rozsda helyén kizöldült a város, a budapestiek újra birtokba vehetik a ferencvárosi Duna partot - mondta Fürjes Balázs a vb szervező bizottságának társelnöke, hozzátéve, a vb után 15 ezresre visszabontott ideiglenes lelátók helyén létrejön a létesítményben egy emelt, panorámás, bárki által használható 800 méteres futókör.

Különlegességek sora kíséri a világbajnokságot

A szervezők nagyon figyeltek rá, hogy a budapesti vb több legyen egy szimpla sporteseménynél. Schmidt Ádám, a vb kormánybiztosa, valamint Németh Balázs, a világbajnokságot szervező Budapest 2023. Zrt. vezérigazgatója is többször hangsúlyozta, azt szeretnék, ha a vb-t az egész főváros, egész Magyarország magának érezné, mindenkinek életre szóló élményt jelentene, és a lehető legtöbb emberrel szerettetné meg az atlétikát és a mozgást. Ezt a célt szolgálta például az egész országot bejáró Sulihős program is: minden idők legnagyobb magyar atlétika-népszerűsítő kezdeményezésében több mint 400 iskola több mint 100 ezer diákja vett részt. Hét héten át az atlétikáról szóltak a testnevelés órák, 10 ezer kisdiák pedig jutalomként személyesen is ott lehet majd a stadionban.

Ugyancsak a szervezőbizottság ötlete volt a nyári futballeseményeken már világszerte elterjedt és bevált szurkolói zóna létrehozása is. A Budapest szívében, az Erzsébet téren kialakított interaktív közösségi térben, ki lehet próbálni sportágakat a valódi vagy éppen a virtuális térben, meg lehet próbálni megdönteni a rúdugrás világcsúcsát, és még csak rúd sem kell hozzá.

De lehet csak nyugágyakból nézni a versenyeket, ajándéktárgyakat venni, sőt, jegyiroda is üzemel a helyszínen, azaz, aki délelőtt az Erzsébet téren kedvet kap, az este már a stadion lelátójáról szurkolhat. A fan zone minden nap reggeltől este 10-ig tart nyitva, és természetesen ingyenesen látogatható.

Ahogy a világbajnokság utcai versenyei is minden érdeklődő előtt nyitva állnak: a Budapest legszebb részeit érintő maratoni versenyek, illetve gyaloglószámok során is érdemes beállni a kordonok mögé, mert ritka alkalom, hogy testközelből lássuk egy-egy sportág olimpia és világbajnokait. Az utcai versenyszámok befutója a Hősök terén, azaz a lehető leglátványosabb kulisszák között lesz, ahol ugyancsak valóságos fesztiválhangulat várja a kilátogató érdeklődőket.

Még egy érdekesség az utcai versenyekről: a televíziós közvetítésekben az atlétikai világbajnokságok 40 éves történetében egyedülálló megoldást alkalmaznak a budapesti szervezők. A Hősök tere és a Kodály Körönd között egy 980 méter hosszú kábelkamera rendszert építettek ki, amelynek segítségével páratlan képekkel ejthetik ámulatba világszerte a vb-t televízión keresztül követőket.

Az pedig már csak hab a tortán, hogy a férfiak versenye után bárki, aki leadja a nevezését futhat a világbajnokság maratoni pályán.

Ugyancsak először a világbajnokságok történetében nem a stadionban, hanem az úgynevezett Medál Plázában adják át az érmeket a dobogósoknak, akik így egy exkluzív környezetben ünnepelhetik a sikert, természetesen a szurkolók előtt.

YouHuu, a sztár

A vb szervezőinek ezúttal a kabala kiválasztása is tökéletesen sikerült. A YouHuu névre keresztelt rackajuh, telitalálatnak bizonyult, ez villámgyorsan kiderült már akkor, amikor még csak a kartonváltozatát mutatták be. Amikor pedig színre lépett az "igazi" YouHuu, akkor elszabadult az őrület - a szó legjobb értelmében. YouHuu ahol csak feltűnik, beindítja a hangulatot, nem lehet a közelében unatkozni, és garantált, hogy történik valami emlékezetes.

YouHuu ott lesz mindenhol, a Nemzeti Atlétikai Központbn ugyanúgy feltűnik majd, mint a szurkolói zónában, vagy éppen az utcai versenyek egy-egy helyszínén. Garantált, hogy élmény lesz vele a találkozás!

Óriási számok, hatalmas magyar csapat

Végezetül egy-két számmal azért illusztráljuk a verseny nagyságát és színvonalát. A lezárult és végleges nevezések alapján 202 csapat több mint 2100 atlétája fog rajthoz állni összesen félszáz versenyszámban (férfiak, nők és vegyes csapatok összesen). A végleges nevezési lista alapján

a tavalyi vb 44 egyéni győztese közül 38-an jelezték részvételüket a magyar fővárosban, a peruiak kétszeres 2022-es aranyérmese, Kimberly Garcia a 20 és 35 kilométeres gyaloglásban is indul. A jamaicai Shelly-Ann Fraser-Pryce tovább javítaná csúcsát, és hatodik világbajnoki címére készül női 100 méteren, és hatodik vb-aranyéremért küzd majd a lengyel kalapácsvető Pawel Fajdek is.

A hazai rendezésnek köszönhetően minden idők legnagyobb, 63 fős magyar csapata állhat rajthoz, és öt kivétellel minden versenyszámban lesz magyar érdekeltség. Atlétáink között éremszerzésre reálisan az Eb-ezüst- és vb-bronzérmes kalapácsvetőnek, Halász Bencének van esélye, de többen is döntőbe juthatnak - pl. a 100 méteres gátfutásban Kozák Luca -, ami óriási eredmény egy világbajnokságon.

Jegyek kaphatók az atlétikai világbajnokságra a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu weboldalon. A délelőtti jegyek egységesen 3000 forintba kerülnek, míg az esti programokra a hétköznapi versenynapokon 6900, hétvégén 8900 forinttól indulnak a jegyárak. Összesen 9 esti és 5 délelőtti program lesz a világbajnokság alatt és 6, ingyenesen látogatható utcai versenyt rendeznek, amelyek rajtja és célja a Hősök terén lesz. A női maraton augusztus 26-án, a férfi maraton 27-én reggel 7-kor rajtol.