Hatalmas dicséretet kaptak a magyar szervezők és a szurkolók az atlétikai vb-n

A zord időjárás miatt nem indult zökkenőmentesen a budapesti atlétikai világbajnokság, de a rövid csúszást leszámítva gördülékenyen vették az akadályt a szervezők, az önkéntesek és a meteorológusok is. Az első nap délelőtti programja után Németh Balázs és Schmidt Ádám elemezte az eddig történteket egy, a Nemzeti Atlétikai Központ főbejárata előtt tartott sajtótájékoztató során.

Miután a reggeli órákban hatalmas vihar sújtott le Budapestre, a férfiak 20 kilométeres gyaloglását két órával, a stadionbeli programot egy órával kellett elhalasztani. A budapesti atlétikai világbajnokságot szervező cég, a Budapest 2023 Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, Németh Balázs elárulta, hogy az elmúlt hónapokban erre is felkészültek, így nem érte őket váratlanul a rossz időjárás, és a válságterveknek köszönhetően azonnal tudták, mit kell tenniük.

„Tudtuk előre, hogy nem lehet kilenc napon keresztül szerencsénk az időjárással, de az, hogy ez a legelső nap legelső óráiban már megtörténik, az tényleg pech. De az elmúlt 15 hónapban azért dolgoztunk, hogy minden eshetőségre felkészüljünk, így most csak a megfelelő forgatókönyvet kellett elővenni" – nyilatkozta Németh Balázs.

Németh Balázs kiemelte, hogy a kollégái és az önkéntesek is kitartottak a Hősök terén és a gyaloglópálya mentén a szakadó esőben, amiért nagy köszönet illeti őket is. Hozzátette, noha a csúszás jelentősen befolyásolta a háttérmunkálatokat, miután az előrejelzések szerint nem kell további zivatarra számítani szombaton, így szinte bizonyos, hogy az eredeti terveknek megfelelően, 18 órakor kezdetét veheti a hivatalos megnyitó a Nemzeti Atlétikai Központban.

„Jöhet és jöjjön is mindenki időben, hogy megtapasztalhassa a hangulatot, amely még fantasztikusabbnak ígérkezik az esti programban!" – mondta Németh Balázs. – Ne legyenek üres székek a Nemzeti Atlétikai Központban, legyen itt mindenki ebben a történelmi pillanatban, amikor az ünnepélyes megnyitóval hivatalosan is megkezdődik az atlétikai világbajnokság Budapesten!"

Schmidt Ádám, az atlétikai világbajnokság kormánybiztosa elárulta, hogy a férfi gyaloglók máris visszajelzést adtak arról, hogy mennyire lenyűgözték őket a körülmények és a fogadtatás, így a rossz idő ellenére kiválóan érezték magukat a verseny során.

„Izgalmas-mozgalmas délelőttön vagyunk túl, miután egy fordulat majdnem közbeszólt a versenynek. A már visszaérkező jelzések alapján a gyaloglók el voltak ájulva a körülményektől és a fogadtatástól, és hogy milyen fantasztikus élményben volt részük. Ez az élmény a stadionban is átélhető, már délelőtt is majdnem teltház volt. Halász Bence és a többi magyar sportoló is kiválóan szerepelt a lélegzetelállító hangulatban. Mindenkit arra biztatunk, hogy élje át ezt az élményt, és csatlakozzon az esti programra és a következő nyolc napra is!" – mondta Schmidt Ádám.

A budapesti atlétikai vb szombaton este 18 órától, a hivatalos megnyitóünnepséggel folytatódik, majd 19 órától elkezdődik az esti versenyprogram is.

Jegyek kaphatók az atlétikai világbajnokságra a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu weboldalon. A délelőtti jegyek egységesen 3000 forintba kerülnek, míg az esti programokra a hétköznapi versenynapokon 6900, hétvégén 8900 forinttól indulnak a jegyárak. Összesen 9 esti és 5 délelőtti program lesz a világbajnokság alatt és 6, ingyenesen látogatható utcai versenyt rendeznek, amelyek rajtja és célja a Hősök terén lesz. A női maraton augusztus 26-án, a férfi maraton 27-én reggel 7-kor rajtol.