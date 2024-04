Amerikai, német és ukrán tankok Moszkva utcáin

Május 1-jén az orosz védelmi minisztérium kiállítást nyit a Poklonnaja-hegyen, ahol különféle harci járműveket mutatnak be. A fokozatosan érkező tankok az Orosz hadsereg trófeái kiállítás részét képezik, vannak köztük Leopard tankok, ukrán T–72-esek, sőt BTR–80-asok is.

A kiállításra érkező érdeklődőknek 12 ország – köztük az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Németország, Franciaország, Törökország, Svédország, Csehszlovákia, Dél-Afrika, Finnország, Ausztrália, Ausztria és Ukrajna – több mint harminc haditechnikai eszközmintáját mutatják be.

Egy Leopard 2 A7 tank

Fotó: Photo by Sean Gallup/Getty Images / Photo by Sean Gallup/Getty Images

A Leopardok mellett Marder és Bradley gyalogsági harcjárműveket is megtekinthetnek a látogatók. Az immár hadi zsákmánynak minösülő harci eszközöket a Győzelem múzeuma előtti téren mutatják be, és információkkal is ellátják a látogatókat a nyugati gyártásról, a felszerelés jellemzőiről, valamint a fegyverzet zsákmányolásának helyéről és körülményeiről.

A kiállítás 2024. május 1-jén nyílik, és egy hónapig tart majd nyitva.

Az orosz - ukrán háború eközben teljes gőzzel folytatódik, a legfrissebb hírekről az Origo folyamatosan beszámol. Oroszország szombaton a kora reggeli órákban ismét rakétatámadásokkal sújtotta Ukrajnát, amelynek célpontja elsősorban energetikai létesítmények voltak. A DTEK helyi energetikai vállalat szerint négy hőerőmű megsérült. A légicsapásokat követően Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ismét felszólította a Nyugatot, hogy nyújtson több légvédelmi támogatást. A politikus szombaton este Kijevben sugárzott videoüzenetében azt mondta, hogy támadások érték azokat az infrastruktúrákat, amelyeken keresztül Ukrajnán át a gázt az Európai Unióba irányítják. A Naftohaz ukrán állami gázipari vállalat korábban szintén panaszkodott a vezetékhálózatot ért orosz támadásokra, anélkül, hogy részleteket közölt volna. A cég nemrég bejelentette, hogy 2025-től nem szállít többé orosz gázt nyugatra - a Gazprom orosz állami vállalattal kötött jelenlegi szerződések az év végén lejárnak.

Eközben Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter azt reméli, hogy Németország meggondolja magát, és mégis küld Taurus típusú robotrepülőgépeket Ukrajnába. "Remélem, hogy a kancellár bátorítást érez az elmúlt napok eseményei nyomán" - nyilatkozta a külügyminiszter a Bild am Sonntag című német lapnak és más Axel Springer médiumoknak Varsóban adott interjújában.