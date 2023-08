A kalapácsvető Halász Bence bronzérmes a budapesti atlétikai világbajnokságon

A kalapácsvető Halász Bence bronzérmet nyert a budapesti atlétikai világbajnokság második napján.

A vb-bronzérmes és Eb-második Halász Bence szombaton az első csoportban már az első kísérletével túldobta a 77 méteres selejtező szintet, a kalapács 78,13 méternél ért földet, így azonnal bejutott a döntőbe a legjobb 12 versenyző közé.

„Nagyon stresszes volt az egész. Már igazából tegnap este elkezdtem izgulni sajnos, de aztán szépen fokozatosan elmúlt. Az, hogy hányszor hallottam, hogy hajrá Bence, hajrá magyarok, amikor bejöttem a stadionba, az megszámlálhatatlan volt. Azt nem lehet megmondani, hogy mennyit vesz ki egy ilyen selejtező az emberből, de az biztos, hogy nem lehet ellazsálni. Természetesen ebben azért nagyon sok minden van még. Nagyon izgulós volt, meg reggel is volt, és délután alapból jobb teljesítményre képes az ember. De megvan és ez a lényeg" – mondta Halász Bence a magyar újságíróknak.

A döntősök bemutatásakor Halász Bencének már a testbeszédéből áradt az elképesztő magabiztosság.

A döntőben az ötszörös világbajnok lengyel Pawel Fajdek megadta az alaphangot, bekezdett egy 80 méteres hajítással. Ezt követően jött Halász Bence, aki egy egészen elképesztő 80,82 méteres hajítással azonnal az élre állt, és csak tíz centire maradt el pályafutása legjobbjától.

A folytatásban a selejtezőben 81 méter fölé jutó kanadai Ethan Katzberg közelítette meg a legjobban az élen álló Halászt, de ő is "csak" 80,18 méterig jutott.

A második körben Halász Bence hálóba vágta a kalapácsot, érezhetően óriási feszültség volt benne, de ez után a lengyel Wojciech Nowicki a 80,70-es hajításával csak megközelíteni tudta a magyar versenyzőt.

A harmadik körben a lengyel Paweł Fajdek továbbra sem találta a ritmust, harmadik kísérlete is érvénytelen lett az ötszörös világbajnoknak, így továbbra is Halász Bence állt az élen. Ez után egyre inkább kezdett valóra válni, amiről a Nemzeti Atlétikai Központban és a tv-képernyők előtt minden magyar álmodott, ugyanis Halász Bence harmadjára 81,02 métert dobott, amivel tovább javított, és tovább erősítette vezető pozícióját. Azonban nem sokkal később videózás után érvénytelenítették a kísérletet, ugyanis Halász cipője kicsúszhatott a dobókörből, így a magyar kalapácsvető mégsem tudott javítani, de a 80,82-es eredményével még mindig az élen állt, viszont olyan hírek is érkeztek, hogy Halász első kísérlete is óvás alatt áll.

Halász Bencének remek hír volt, hogy Fajdeknek továbbra sem ment. A lengyel le sem mérette a negyedik kísérletét. Ez után viszont felhördült a közönség, ugyanis Wojciech Nowicki 80,83-as kísérlettel egy centivel Halász elé került. A magyar kalapácsvető azonban nem remegett meg, a negyedik körben egy 80,59-es hajítással megerősítette a második helyét.

Ez után valóságos bombameglepetés érkezett, ugyanis a kanadai Ethan Katzberg egy 81,25-ös kísérlettel, országos csúccsal átvette a vezetést. Nem sokkal később Halász állt be ismét a dobókörbe, már a lendítés után hatalmasat őrjöngött, de nem tudta megjavítani a 80,82-es eredményét, így maradt a harmadik helyen Katzberg és Nowicki mögött - utóbbi pont 81,02-t dobott, mint amekkorát Halásztól elvettek.

Az utolsó körben az ötszörös világbajnok Paweł Fajdek nem tudott 80 méter fölé kerülni, így már borítékolható volt, hogy a negyedik helyen végez, Halász Bencének pedig meglesz az érme. A magyar kalapácsvető következett, aki azonban nem tudott javítani, ugyanis az utolsó kísérleténél kilépett, de így is óriási ünneplést kapott a közönségtől, és végül bronzérmesként, szuperhősként vonult ki a dobókörből.

Az aranyérmet végül a kanadai Ethan Katzberg nyerte meg, a második helyen pedig a lengyel Wojciech Nowicki végzett.

Halász Bence másodszor állhatott fel vb-n dobogóra, 2019-ben, Dohában szintén harmadik lett.

