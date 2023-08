Döbbenetes volt, amikor 35 ezer ember egyszerre hördült fel a vb legjobban várt sztárja miatt

A budapesti atlétikai világbajnokság szombat esti programjában hét versenyszámban is világbajnokot avattak, emellett pedig a magyar egységek részvételével (és új országos csúcsával!) mindkét nem 4x400 méteres váltójának elődöntőit is megrendezték.

A délelőtti program után az estét is a tízpróbázók indították el a Nemzeti Atlétikai Központban, ezúttal azonban még többen figyelhették a számukat, hiszen több mint harmincezer néző előtt került sor az utolsó két számukra. Ez a program volt az, amelyre a legkorábban elkapkodták a szurkolók az összes jegyet, ennek pedig részben Armand Duplantis volt az oka, akivel a mezőnyben szintén az esti szakasz elején kezdődött el a férfi rúdugrás döntője. A közönség hullámzással, kiváló hangulatban hangolt a fináléra, amelyre a stadionon belül áthelyezték a rúdugrópályát, hogy minél többen láthassák jól a történéseket.

Duplantisra nem is kellett sokáig várni, hiszen a svéd világcsúcstartó is beszállt az 555 cm-es kezdőmagasságon, amelyen mind a tizenhárom résztvevőnek sikerült átjutnia. Az 575 cm-re tett léc már jobban rotálta a mezőnyt, a Duplantis által kihúzott magasságot ketten már nem tudták átugrani, és csak hárman álltak ezután verőhiba nélkül. Az 585 cm még jobban vízválasztónak bizonyult, ezt csupán öt rúdugró volt képes teljesíteni, közülük Duplantis és a francia Thibaut Collet állt hibátlanul az élen. Ezután váratlanul hatott, hogy a Duplantis által ismét kihagyott 590 cm-en Collet, Christopher Nilsen és Ernest John Obiena is egyből átjutott, majd Obienának, Nilsennek, Duplantisnak és az ausztrál Kurtis Marschallnak az 595 cm is elsőre volt meg.

Collet emiatt az első verőhibája után úgy döntött, hogy 6 méteren hagy még magának két kísérletet, ám ez nem sikerült, így a franciák továbbra is érem nélkül állnak a budapesti világbajnokságon. A 600 ceniméteren azonban a győzelem még mindig nem dőlt el, miután Duplantis mellett Obiena is átugrotta Magyarországon elsőként és másodikként a lécet – a svéd ezt is elsőre, a fülöp-szigeteki másodjára (a bronzérmet holtversenyben nyerte meg Nilsen és Marschall). Miután Obiena elsőre leverte a 605 cm-t, Duplantisnak viszont ez sem okozott gondot, lényegében eldőlt a verseny, hiszen a fülöp-szigeteki számára már a 6 méter is kontinensrekordnak számított. Valóban, Obiena nem tudott tovább javítani, Duplantis pedig közben a 610 cm-en is elsőre átjutott – ezzel a svédnek a címvédés biztossá vált, és már csak a 622 cm-es világrekordjának az esetleges megdöntése volt kérdéses.

What a pole vault final



For the first time in history 5️⃣ men fly over 5.90m.@mondohoss600 and @ejobienapv have already cleared 6.00m #WorldAthleticsChampspic.twitter.com/Pq260ZKsEE — World Athletics (@WorldAthletics) August 26, 2023

Éppen nem történt más a stadionban, amikor Duplantis az első kísérletének futott neki, ám a több tízezer ember vastapsa ellenére nem tűnt túl biztatónak ez a próbálkozása. A másodiknál már a közönség nagy része elhitte, hogy megvan, de a svéd egy hajszállal lehúzta a lécet. Harmadik próbálkozásra aztán nagyon hasonlóan történtek a dolgok: a hasával leverte a 623 cm-re tett lécet, így a mintegy 35 ezres tömeg, köztük a teljes médialelátó egy emberként hördült fel csalódottan. Ám Duplantis nem tűnt csalódottnak, és alig egy másodperc után hatalmas tapsviharban tört ki a közönség is, miután olyat láthatott, amit eddig nagyon kevés helyszín mondhatott el magáról: Armand Duplantis 610 cm-es ugrással nyerte meg az aranyérmet Budapesten.

Double world champion @mondohoss600 becomes the pole vault king again as he defends his title in the best pole vault competition in history with 6.10m #WorldAthleticsChampspic.twitter.com/ybpifrPcs4 — World Athletics (@WorldAthletics) August 26, 2023

A tízpróbázóknál a vb-ezüstérmes kanadai Pierce LePage 195 pontos előnnyel várta a gerelyhajítást az élen a német Leo Neugebauer előtt ők mindketten a későbbi, B csoportban szerepeltek ebben a számban. A gerelyhajítást az észt Janek Öiglane nyerte, aki egyedül jutott 70 méter fölé, míg az összetett esélyesei közül a grenadai Lindon Victor zárt a legjobban, és fel is lépett a második helyre. Ezzel az utolsó szám előtt LePage előnye 154 pont volt Victor, 184 pont Damian Warner és 239 pont Neugebauer előtt.

Az első futószámra fél órával a program kezdése után került sor, először a férfi 4x400 m váltók előfutamai jöttek. Rögtön az első elődöntőben, a 7-es pályán futott a Steigerwald Ernő, Wahl Zoltán, Kovács Árpád, Molnár Attila összeállítású magyar váltó, amely nagyrészt sereghajtóként teljesítette a futamát. Molnár Attila nagy hajrája ellenére ugyan egyetlen századdal lemaradva meg is maradt ez a pozíció, de a 3:02,65-ös időeredmény egy 24 éve fennálló országos csúcs megdöntését és hatalmas ovációt jelentett a magyar egység számára. A végül az összetett 16. helyén záró magyar váltó mellett a csehek és az indiaiak is nemzeti rekordot teljesítettek, utóbbiak ráadásul az Ázsia-csúccsal meglepetésre be is jutottak a vasárnap esti döntőbe.

A férfiak után a nők 4x400 méteres váltója következett, itt a magyarok a második elődöntő 2-es pályáját kapták. A Nádházy Evelin, Kéri Bianka, Rapai Fanni, Molnár Janka összellítású egység az amerikaiak kizárása után ötödik helyen végzett a futamában, és a női váltó is egy 43 éve fennálló országos csúcs megdöntésével, 3:27,79-es idővel, 11.-ként fejezte be a világbajnokságot!

A váltókat a férfi 800 méter döntősei követték a futópályán, ahol a legnagyobb esélyes, kanadai Marco Arop könnyedén nyerte meg a világbajnoki címet. Majd következett a női 5000 méter fináléja, amelyben az 1500-on győztes Faith Kipyegon, a címvédő Gudaf Tsegay és az olimpiai bajnok Sifan Hassan csatáját lehetett várni, és végül a viszonylag lassú futásnak is köszönhetően Kipyegon tudta megszerezni az aranyérmet Hassan előtt. Ezzel ő lett az első női atléta, aki egy vb-n az 1500 és az 5000 méteren is nyerni tudott.

The gift that keeps on giving



's Faith Kipyegon blazes to 5000m gold after a scintillating final lap in 56 seconds



14:53.88 for the win.#WorldAthleticsChampspic.twitter.com/VDgeHxSY15 — World Athletics (@WorldAthletics) August 26, 2023

A férfi rúdugrás mellett női súlylökésben is világbajnokot avattak az ügyességi számok közül. A délelőtti kvalifikációban heten is elsőre dobták meg a selejtezőszintet, így nagy csatát lehetett várni az érmekért, ez pedig meg is valósult. Az amerikai Chase Ealey első sorozatban elért, 20,35 méteres dobása végül elégnek bizonyult volna a címvédéshez, ráadásul ezen ötödikre további nyolc centit javított is. Az ezüstérmes a kanadai Sarah Mitton lett 20,08 méterrel, míg a bronzérmet a kínai olimpiai bajnok Kung Li-dzsiao lett 19,69 méterrel – utóbbi sorozatban nyolcadszor lett vb-érmes, noha ezúttal csak a jobb második kísérlete miatt lett harmadik, és csupán 22 centiméterrel előzte meg a hetedik helyezettet.

Two in a row @ealey_chase conquers the shot put final and brings home her second #WorldAthleticsChamps gold with 20.43m pic.twitter.com/L3Ox7yDtRX — World Athletics (@WorldAthletics) August 26, 2023

A program utolsó fél órája aztán a tízpróbázók zárószámával kezdődött. A rendkívül fárasztó két nap és kilenc szám ellenére LePage vb-címe az állás és az 1500-as egyéni csúcsok alapján biztosnak tűnt, és a kanadai nem is hibázott. Ugyan Damien Warner bő tizenkét másodperccel megelőzte őt a futamban, ez csak 79 pontos különbséget jelentett, így LePage vezetésével lett kettős kanadai siker a tízpróbában. A bronzérmes a grenadai Lindon Victor lett, 153 pontos lemaradással LePage-zsal szemben, új országos csúccsal.

There's a new prince in decathlon land



Pierce Lepage scores a world-leading total of 8909 points to become 's first decathlon #WorldAthleticsChamps gold medallist pic.twitter.com/o7BNQRVdfK — World Athletics (@WorldAthletics) August 26, 2023

Az este a sprinváltókkal zárult, először a férfiak versenyében. A címvédő kanadaiak hiányában az amerikaiak voltak még inkább a favoritok, és ezúttal nem rontották el annyira (csak kicsit) a váltásaikat, mint az elmúlt évek több világversenyén, ez pedig elégnek bizonyult a győzelemhez a Coleman-Kerley-Carnes-Lyles négyesnek. A második helyért nagyobb csata volt, végül az olimpiai bajnok olaszok Filippo Tortu őrült hajrájával megszerezték az ezüstérmet, míg Jamaicáé lett a bronz, így Nagy-Britannia és Japán épphogy lemaradt a dobogóról.

A női sprintváltóban is az Egyesült Államok tűnt a legnagyobb esélyesnek, ám Jamaicával nagyobb párharc volt várható a világbajnoki címért. Végül így is lett, de 41,03 másodperces világbajnoki rekorddal, 18 százados előnnyel megvédte a címét a Davis-Terry-Thomas-Richardson összetételű amerikai váltó, míg a bronzérmet az elefántcsontpartiak egyik rossz váltásának is köszönhetően a britek szerezték meg.

A budapesti atlétikai világbajnokság utolsó, vasárnapi versenynapján a program 7 órakor indul el a férfi maratonfutással, majd este 20:00-tól a Nemzeti Atlétikai Központban nyolc döntővel lezárul Magyarország történetének legnagyobb sporteseménye.