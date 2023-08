Japán csapatba igazolt a magyar válogatott kosaras

A magyar válogatott kosárlabdázó Allen Rosco Japánon belül váltott klubot.

Allen Rosco nem hosszabbított a Niigata Albirexszel, így a játékos az előző bajnoki idényt a hetedik helyen záró Kawasaki Brave Thunders gárdájához igazolt - derült ki a kezdo5.hu oldaláról.

A Thunderben játszik a magyar származású Nick Fazekas is, akinek nagyapja 1956-ban emigrált az Egyesült Államokba. Fazekas már Amerikában született, játszott az NBA-ben is, 2012 óta erősíti mostani csapatát – amelynél már nem is számít légiósnak.