A magyar válogatott a dalpremier után hihetetlenül szoros meccsel hangolt az Európa-bajnokságra

A magyar férfi kézilabda-válogatott rendkívül izgalmas meccsen, 26-25 arányban kikapott Csehországtól Tatabányán, felkészülési mérkőzésen. Chema Rodríguez együttese így szoros vereséggel hangolt a számára egy hét múlva kezdődő, németországi kézilabda-Európa-bajnokságra.

Már majdnem egy hónapja együtt készül a magyar válogatott

A születésnapos Chema Rodríguez együttese már december közepén megkezdte a felkészülést az Eb-re, majd karácsony után vált teljessé a keret Telkiben. Mérkőzést legutóbb novemberben játszott a magyar csapat, akkor két nap alatt kétszer legyőzte Lengyelországot. Közvetlenül a németországi kontinenstorna előtt egyetlen mérkőzésre került sor, ezúttal a szintén Európa-bajnoki résztvevő cseh kézilabda-válogatott ellen, akivel legutóbb éppen négy éve, szintén Eb-felkészülési meccse(ke)t játszott Magyarország.A csehek kispadján ez alkalommal a korábbi magyar szövetségi kapitány és veszprémi vezetőedző, Xavi Sabaté ült, aki jelenleg a lengyel Wisla Plocknál is edző, ahol Fazekas Gergő, és nyártól Szita Zoltán is a játékosa lesz.

A magyar kézilabda-válogatott pénteken felemás szájízzel térhetett vissza a Tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnokba, hiszen ugyan tavaly márciusban itt harcolta ki az Európa-bajnoki részvételt Svájc ellen, másfél hónappal később ugyanitt szenvedett vereséget Georgiától, a számára már tét nélküli, utolsó Eb-selejtezőn.

1200 gyermek a nézőtéren, dalpremier a pályán

A lelkes kézilabda-szurkolók most is szinte teljesen megtöltötték a hatezres arénát, miután a bemelegítés alatt életnagyságú kartonjátékosokkal (és a női válogatott kézisek vetített verzióival) fotózkodtak, kvízkérdéseket hallgattak és a büfé előtt elemezték az esélyeket. Továbbá a fiataloknak extra ajándék volt a kihelyezett gyermeksarok, amire szükség is volt, hiszen több mint 1200 gyerek volt a helyi rekordot jelentő 5500 néző között. A lelátón foglalt helyet Lékai Máté is, aki az Eb-keretből egyedüliként (kisebb betegsége miatt) ezúttal nem állt Chema Rodríguez rendelkezésére. A mérkőzést megelőző percekben a Storyum zenekar élőben lépett fel, és adta elő látványos show keretein belül a Köztünk nincs határ című új dalát, ami a közeljövő egyik kézilabdahimnuszává is válhat.

Az első félidő eseményei

A himnuszok és a Gubányi Ernőre való megemlékezés után a magyar csapat kezdte a meccset, és rögtön egy Szita-góllal. Erre az exszegedi Stanislav Kasparek válaszolt, de ezután ő rögtön kapott egy kiállítást is, az emberelőnyt pedig Hanusz Egon használta ki. Matej Havran – akit éppen a meccs napján jelentett be a Tatabánya, mint leendő, nyári igazolást – emberhátrányban egyenlített, de a hazai pályán játszó Ancsin Gábor is betalált. Ez így ment tovább, a meccs első hét támadásából egyaránt gól született, majd a 6. percben Palasics Kristóf mutatta be az első védést. Két góllal azonban nem sikerült ellépni, mert mindkét oldalon néhány perces gólcsend következett, aminek egy cseh hétméteres vetett véget. Ancsin viszont nem hagyott esélyt a vendég kézilabdázók vezetésére, így tíz perc után 5-4-re Magyarország vezetett.

A gólok viszont a folytatásban is felváltva születtek, ahogy a ziccerek is felváltva maradtak ki – egészen a 13. percig, amikor Krakovszki Zsolt találatával 7-5 állt az eredményjelzőn. Ez új sormintát indított, hiszen a következő két gólt a csehek lőtték, majd megint kettőt a magyarok, és ismét kettőt (emberhátrányban) a csehek – ezzel 9-9 volt 17 perc után. Chema Rodríguez szinte teljes sorcseréje sem tudta meggátolni, hogy a 20. percben először vezessenek a vendégek, ráadásul a támadásbeli pontatlanságok miatt rögtön két góllal ment el a cseh kézilabda-válogatott.

A játékrész hajrája egy Bóka Bendegúz-góllal indult, lezárva ezzel a 0-4-es sorozatot, majd Rosta Miklós lövésénél is tehetetlen volt Jan Hrdlicka kapus. Egy újabb cseh gólra ismét jött a magyar válasz, majd a változatos első félidő utolsó négy perce már nem hozott gólt, így 12-12-vel mehettek szünetre a csapatok.

Ez történt a második játékrészben

A második harminc perc hasonlóan kezdődött, mint az első, ám ezúttal a csehek góljaira válaszolgatott a magyar válogatott, mígnem Bartucz László védése után Szita 15-14-es előnyhöz juttatta a hazaiakat. Ez ismét átbillentette a mérleg nyelvét, és Máthé Dominik kimaradt hétméterese ellenére is 18-15-nél először volt három gól a különbség a csapatok között. A csehek viszont innen is villámgyorsan felálltak, és a 43. percben megint az egyenlítésért támadhattak – Bartucz viszont hárított.Egy-egy gól és egy-egy hiba jött mindkét oldalon, aztán a 46. percben mégis összejött a vendégeknek az egyenlítés. Szöllősi Szabolcs első gólja viszont újból magyar vezetést jelentett, majd ismét a tatabányai kapus nevét skandálhatta a közönség. A Jakub Hrtska vezette cseh kézilabda-válogatott azonban továbbra sem adta fel, az utolsó tíz perc 21-21-es állásról indult el.

A hajrá elején az addig kiváló védekezésbe is hibák csúsztak magyar oldalon, így 22-24-nél, hat perccel a meccs vége előtt jöhetett Chema Rodríguez időkérése – majd a kimaradt helyzet után Xavi Sabatéé. Ancsin Gábor szépített, majd a következő támadásnál, egygólos hátrányban a felsőlécre bombázta a labdát, így egyenlítés helyett a csehek dobtak gólt. Két és fél perccel a vége előtt Fazekas Gergő zuhant a földre a szurkolás ellenére is jól hallható módon, ám a 20 éves irányító rövid ápolás után folytatta a játékot, majd adott egy gólpasszt Rostának.

Az utolsó perc 25-24-es cseh vezetésről kezdődött, ám Bartucz védése után jött Fazekas, és bebombázta az egyenlítő gólt. A vendég időkérés után a cseheknek volt még 15 másodpercük, és ki is használták: az utolsó pillanatokban Matej Klima megszerezte a győztes gólt a vendégeknek. A közönség azonban csak egy pillanatig csendesedett el, a pacsizás közben már szólt a taps, és a pozitív búcsúüzenet a hamarosan Münchenbe utazó válogatott számára.

A márciusi olimpiai kvalifikációs tornán való részvételt a világbajnoki 8. helyével már kiharcoló magyar kézilabda-válogatott a Horvátországgal és Szlovéniával szemben egyaránt vereséggel hangoló

Montenegró ellen, jövő pénteken kezdi meg az Európa-bajnoki szereplését Münchenben.

Eredmény, statisztikák

Férfi kézilabda, Európa-bajnoki selejtező:

Magyarország–Csehország 25-26 (12-12)

gólok hétméteresből: 2/3, ill. 3/3

kiállítások: 4, ill. 10 perc

Magyarország:

Palasics - Krakovszki Zs. 1, Ancsin 4, Bánhidi 3, Hanusz 2, Szita 4, Bóka 1

cserék: Andó, Bartucz - Imre, Máthé 4, Ilics, Fazekas 3, Rosta 2, Szöllősi 1, Sipos, Bodó, Ligetvári, Krakovszki B.

A magyar válogatott müncheni Eb-csoportmeccseinek programja:

január 12., péntek, 20:30: Magyarország-Montenegró

január 14., vasárnap, 20:30: Magyarország-Szerbia

január 16., kedd, 20:30: Magyarország-Izland

A négyfős csoportból az első két helyezett jut a kölni középdöntőbe.