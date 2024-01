Győzelemmel kezdte az Európa-liga csoportkörét a Mosonmagyaróvár

A Mosonmagyaróvár házigazdaként hullámzó mérkőzésen 33-27-re nyert a román CSM Targu Jiu együttese ellen a női kézilabda Európa-liga csoportkörének első fordulójában.

Eredmény, csoportkör, 1. forduló, D csoport:

Motherson Mosonmagyaróvári KC-CSM Targu Jiu (román) 33-27 (16-14)

lövések/gólok: 57/33, illetve 47/27

gólok hétméteresből: 8/6, illetve 3/2

kiállítások: 6, illetve 12 perc

A magyar csapat dolgát némileg megkönnyítette, hogy karácsony előtt távozott Zsilvásárhelyről a dán jobbszélső Simone Böhme. A Siófok korábbi játékosa hazatért, és a Ferencvárossal azonos Bajnokok Ligája-csoportban szereplő Ikastnál folytatja.

Gyurka János vezetőedző együttese 3-0-val adta meg a szombati mérkőzés alaphangját, ám pontatlan támadásbefejezéseit kihasználva egy ötgólos sorozattal fordított az agresszívan védekező román gárda (3-5), amely 12. helyen áll a 14 csapatos román bajnokságban. Az idénybeli egyetlen vereségét a Ferencvárostól elszenvedő, többek között a Győrt is felülmúló Mosonmagyaróvár visszavette a vezetést, majd újfent ellépett három találattal (10-7). Előnyéből a szünetig két gólt őrzött meg.

A pihenőt követően két és fél perc leforgása alatt - emberelőnyét is kihasználva - öt találatra növelte a különbséget a Mosonmagyaróvár (20-15). Szemerey Zsófi hétméterest védett, üreskapus gólokat is szerzett a házigazda, amely több gyors támadást vezetett, ám olykor saját tempója miatt hibázott helyzetet. A Targu Jiu ezeket kihasználva a hatgólos különbségből (24-18) kettőre zárkózott (24-22). A magyar klub egy 3-0-val letudott emberelőnynek is köszönhetően újra ellépett, és a záró tíz percet 28-22-ről kezdték a felek. Egy rövid szünet (vaxos kéz ragadt hosszú hajba) és vendég részről egy hosszú ápolás miatt állt kétszer a játék, majd ellenfelét nem engedte közel a Mosonmagyaróvár, így győzelemmel kezdte a csoportkört.

Tóth Eszter, Tóth Gabriella és Stranigg Zsófia egyformán hét találattal zárt, a magyar válogatottal decemberben világbajnokságon szerepelt játékosok közül Szemerey kilenc védéssel, míg Albek Anna négy, Pásztor Noémi egy góllal járult hozzá a sikerhez.

Az óváriak jövő vasárnap a norvég Sola HK otthonában folytatják szereplésüket a második számú európai kupasorozatban. A kvartettben a spanyol Costa del Sol Málaga szerepel még. A vasárnap pályára lépő Praktiker-Vác ellenfele a dán Nyköbing Falster HB, a norvég Storhamar HB Elite és a horvát RK Podravka Koprivnica lesz a csoportban, amelyből az első két helyezett jut a negyeddöntőbe.