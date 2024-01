Nem tudták a magyarokat agyonverni

A magyar férfi kézilabda-válogatott nagyon fontos győzelemmel kezdte meg a müncheni Európa-bajnokságot, miután pénteken este 26-24-re legyőzte Montenegrót. A podgoricai sportsajtó fanyalog és nem érti, hogyan kaphatott ki a délszláv csapat. A magyar játékosok boldogan nyilatkoztak az Origónak.

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése Münchenből.

Apró lépéselőnyben a magyarok

Apró lépéselőnybe került a magyar férfi kézilabda-válogatott azzal, hogy pénteken este 26-24-re legyőzte Montenegrót az Európa-bajnokság C csoportjának müncheni összecsapásán. A csoport másik találkozóján Izland 27-27-es döntetlent játszott a szerbekkel, így jelen pillanatban a magyarok vezetik ezt a csoportot.

Bánhidi Bencét az egéz mérkőzés alatt ütötték-verték a montenegróiak. Úgy is tudott gólt szerezni, hogy csaknem letépték róla a mezt. A Szeged játékosa ezt mondta az Origónak: Az én posztomon mindig nagyon nehéz játszani. Maga a meccs sem volt egyszerű, mert a montenegrói csapat agyon agresszívnak bizonyult, de ezt lehetett előre sejteni. Hála az égnek, mi is fel tudtuk velük venni a kesztyűt, ezért is nyertük meg a meccset. 60 percen át kellett küzdeni, készültünk a rengeteg kiállításra, szóval, ez sem ért bennünket váratlanul."

A Spanyolországban játszó fiatal magyar kapus, Palasics Kristóf védései nélkül aligha nyeri meg ezt a mérkőzést a magyar válogatott.

Palasics szerényen fogadta a gratulációkat: "Azt mondom, hogy a csapat jó teljesítménye kellett ehhez a győzelemhez, hogy ehhez én is hozzá tudtam tenni a magamé, az nagyon nagy boldogsággal tölt el. Hiába mentünk el 2-3 góllal, mindig visszajöttek. Ez tette különösen nehézzé a meccset. Egy éve egy meccsen márott voltam a svédországi vb-n, de nem neveztek be, szóval, ez volt a debütálás. Engem különleges érzések járnak most át, hogy világversenyen védhettem a magyar válogatott kapuját, mert ezért kezd az ember sportolni. Egy álmom valósult meg most, ráadásul nagyon szép befejezéssel. Az is óriási volt, hogy a szövetségi kapitány nekem szavazott bizalmat - végig. Ezt nem gondoltam volna. A szerb-izlandi meccsből alig láttunk pár percet, de nem nagy baj, hogy ők döntetlent játszottak egymással, mi meg győztünk."

Lékai Máténak akadtak szenzációs megoldásai, de olykor gyermeteg hibái is. Ő így beszélt lapunknak: Nem haragszom, ha valaki a hibáimról is beszél, mert tisztában vagyok azzal, hogy nekem is még jobban kell játszanom ahhoz, hogy a csapat ebből erőt merítsen. Montenegró ellen akadtak hibáim, ez egyébként az egész csapatra jellemző volt. Tisztában vagyunk azzal, hogy ennél sokkal több kell, ha komoly eredményt szeretnénk elérni. Örülök a kapusteljesítménynek. Az első félidőben jobbak voltunk, de már ott is apró hibákkal tudtuk az ellenfelet versenyben tartani. Ez a csoport kőkemény, nem vonnék le messzemenő kövekeztetéseket abból, hogy Izland és Szerbia nem bírt egymással. A szünnap most jól jön, az adrenalin sokáig dolgozik ilyenkor bennünk, de nyilván jobb elaludni egy győzelem után."

"A meccs egy őrült rohanás volt, hektikus küzdelem. Amikor elmentünk három góllal, nem tudtuk őket leszakítani. A végén sokáig nem kaptunk gólt, ráadásul Palasics döntő pillanatban védett, ez volt a kulcs ehhez a győzelemhez" - mondta Sipos Adrián. "Volt a csapatban egy kis feszültség, két éve a budapesti Eb-n nem szerepeltünk jól, most nagyszerűen sikerült a rajt.

A fiatalokon is biztosan volt egy kis nyomás, de remekül szálltak be a csapatjátékba, sokat segítettek rajtunk"

Fanyalog a montenegrói sajtó

A monenegrói sajtó arról írt, hogy a csapa hatalmas esélyt szalasztott el azzal, hogy nem tudta legyőzni Magyarországot. A Pobjeda című lap így fogalmazott: Az utolsó támadásnál Branko Vujovics lövése korai volt, sokkal többet kellett volna járatni a labdát. Mivel a magyar kapus védett, már nem lehetett nyerni. Ezt megelőzően a szövetségi kapitány az időkéréseknél a játékosokra bízta a feladat megoldását, ez lett belőle."

A montenegrói válogatott kapusa, Nebojša Simić 11 védést mutatott be a meccsen - különösen a második félidőben játszott remekül.

Már az első félidőben volt egy olyan védelmi összeomlásunk, ami ezen a szinten nem engedhető meg. Nekem üvöltenem kellett volna a csapattal, hogy ébredjenek már fel, de nem tettem meg."

A montenegrói sajtó egyöntetűen bírálta Vlada Šola szövetségi kapitányt, a szakírók szerint a mester az utolsó időkérésnél teljesen összezavarodott, nem lett volna szabad a játékosokra bízni a végső támadás taktikai kidolgozását.

Az egyik cikkben a montenegrói kolléga azt írta: a magyarok nem voltak elég bátrak a játékban, de a montenegrói csapat nem vette ezt észre és még gyávábbnak bizonyult.

A magyar válogatott a szombati szünnap után vasárnap 20.30-kor lép pályára Szerbia ellen Münchenben.