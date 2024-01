A Bajnokok Ligájában is komoly céljai vannak a Fradinak

Sűrű időszakot élnek meg új érkezők és szerződéshosszabbítások bejelentésével a Ferencváros női kézilabdacsapatánál, de a klub ügyvezető alelnöke szerint ezt hosszú előkészítés előzte meg.

Nyíri Zoltán kedden az M1 aktuális csatornának nyilatkozva emlékeztetett rá, hogy Kubatov Gábor klubelnök már bő egy éve célul tűzte ki: a női kézilabdacsapatnak öt éven belül oda kell érnie a BL-győzelemre vagy legalábbis a Final Four állandó résztvevőjévé kell válnia. Tavaly pedig - amint erre az ügyvezető alelnök emlékeztetett - az együttes Elek Gábor vezetőedzővel már döntőbe jutott és ezüstérmes lett.

"Ezt szeretnénk állandósítani" - szögezte le, majd hozzátette: tavaly nyáron elkezdődött egy szakmai munka, megindultak a tárgyalások ennek kapcsán, és most ezek eredményeit hozták nyilvánosságra.

Kubatov Gábor a hagyományos évértékelő beszédében jelentette be december végén, hogy nyártól az olimpiai bajnok orosz Darja Dmitrijeva, az egyaránt világbajnok francia Laura Glauser és Orlane Kanor, valamint a szintén orosz Valerija Maszlova csatlakozik a csapathoz. Hétfőn pedig azt közölte honlapján a zöld-fehér klub, hogy hét játékossal - Klujber Katrinnal, Márton Grétával, Tomori Zsuzsannával, Andrea Lekiccsel, Angela Malesteinnel, Dragana Cvijiccsal és Emily Bölkkel - hosszabbítottak szerződést.

Nyíri Zoltán arról számolt be, hogy gördülékenyen zajlottak a tárgyalások. A hosszabbításoknál a magyarok esetében fontos tényező volt, hogy erős szálakkal kötődnek a Ferencvároshoz, a külföldieknél pedig azt nézték, tudnak-e, kell-e jobbat igazolni, illetve, hogy már az új érkezőkkel is számolva beleillenek-e a szakmai terve. Mivel a szakmai álláspont az volt, hogy szükség van rájuk, esetükben is gyors volt a megegyezés.

Az a terv, vízió, amit fölvázolt a klub vezetése, mindegyiküknek megmozgatta a fantáziáját, mindegyikük hitt benne, hogy ezt együtt, közösen meg tudjuk csinálni" - árulta el az ügyvezető alelnök, aki kitért arra is, hogy ez már a végleges keret.

Az FTC-Rail Cargo Hungaria az előző idényben a sikeres BL-menetelés mellett a bajnokságban második lett, a hazai kupát megnyerte, jelenleg pedig százszázalékos mérleggel áll az élvonal tabellájának élén.

Közben a Motherson Mosonmagyaróvár kedden a honlapján jelentette be, hogy a következő szezontól húszéves irányítóval erősödik a kerete: a jelenleg a Ferencvárost erősítő Kukely Anna két évre kötelezte el magát az óvári klubhoz. A fiatal játékos 2022-ben igazolt a Ferencvároshoz, az előző szezonban 70 bajnoki gólt lőtt, tagja volt a Bajnokok Ligája-ezüst- és Magyar Kupa-aranyérmes csapatnak, a jelenlegi bajnokságban viszont kevesebb játéklehetőség jut neki.