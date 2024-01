Visszavonul a Győr világklasszis kézilabdázója

A Győri Audi ETO KC és a norvég válogatott világklasszis irányítója exkluzív interjút adott a Sport TV-nek, amelyben bejelentette, hogy 2024 nyarán szünetet tart, ami úgy véli, egyenértékű a visszavonulásával is.

„Nekem a kézilabda nagyszínpadán tényleg itt kezdődött minden. Most, hogy itt élem a mindennapjaimat, ezt könnyű elfelejteni. És igen, ez most valahol csak egy edzőközpont a számomra. De sokszor gondolok bele, hogy hú, igen, ez az a terem. Nagyon sokat jelent nekem. Játszottam telt ház előtt Norvégiában is, de egy teli norvég aréna meg sem közelít egy magyart. Őrületes volt. A szó legjobb értelmében véve. Belekóstolhattunk a magyar kézilabda-kultúrába, ami az igazat megvallva csodálatos. Komolyan!" - mondta Stine Oftedal, aki 2017-ben 25 évesen, már többszörös világ- és Európa-bajnokként igazolt a Győri Audi ETO KC-be.

„Szünetet tartok. Nagyon valószínű, hogy ezzel vége is a karrieremnek. De kicsit azért szeretném még nyitva tartani ezt az ajtót. Sok játékost láttam, aki visszavonult, de annyira hiányzott neki, hogy talált egy másik megoldást, hogy folytathassa. De egyelőre az tűnik a leghelyesebbnek, ha végleg befejezem. Itt, ebben a klubban és profiként is" – jelentette be az interjúban.

A 2023-24-es szezon hátralévő részében természetesen még láthatjuk majd győri mezben, mindent megtesz azért, hogy a klub minél jobban szerepeljen, és öt év után ismét Bajnokok Ligáját nyerjen. Ez Oftedal számára a harmadik, a klub számára pedig a hatodik BL-sikert jelentené. Emellett nyáron még Párizsban a válogatottban vállal szerepet, hiszen elképesztő trófeakollekciójából egyetlen győzelem hiányzik csak: három világbajnoki és négy Európa-bajnoki címe van ugyan, de olimpián még nem sikerült aranyérmet nyernie, igaz, két bronzérmet már akasztottak a nyakába.

„Várom, hogy ne kelljen annyira önzőnek lennem, amennyire egy sportolónak muszáj lennie. Nagyon várom, hogy ez nyomás végre lekerüljön rólam" – fogalmazott a szupersztár, aki azt is elmondta, nagyon elégedett mindazzal, amit elért pályafutása során, és picit szeretne közelebb lenni párjához, a szintén kézilabdázó, német válogatott Rune Dahmkéhoz, a családjához és a barátaihoz.

Oftedal kétszer (2018-ban és 2019-ben) nyert Bajnokok Ligáját a Győrrel, emellett négyszer magyar bajnok és háromszor kupagyőztes lett az ETO-val.