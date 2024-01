Három magyar kézilabdázó is lehet az Európa-bajnokság álomcsapatában

Ancsin Gáborra, Bánhidi Bencére és Sipos Adriánra is lehet szavazni, hogy bekerüljön a németországi férfi kézilabda-Európa-bajnokság álomcsapatába.

Az Eb-n nyújtott teljesítmények alapján minden pozícióra hat kézilabdázót jelöltek meg, akik közül részben a szurkolók választhatják ki, hogy az egyes posztokon ki kerül be az álomcsapatba. A Home of Handball applikáción keresztül a jobbátlövők között Ancsin Gáborra, a beállósoknál Bánhidi Bencére, a védők mezőnyében pedig Sipos Adriánra is lehet voksolni.

A szavazás 2024. január 27-én éjfélig tart, az All Star-csapatot pedig január 28-án, vasárnap 13:00 órakor jelentik be. A végső All Star-csapat tagjairól a szurkolók szavazatai 40 százalékban, az európai szövetség (EHF) szakértőiből álló testület 60 százalékban döntenek. Az Eb legértékesebb játékosának díját (MVP) is az EHF szakértői testülete választja ki.

Pénteken az ötödik hely a tét az Eb-n

A magyar férfi kézilabda-válogatottra pénteken délután még vár egy mérkőzés az Európa-bajnokságon: a Szlovénia elleni helyosztón eldől, hogy Chema Rodríguez együttese beállítja vagy megdönti története eddigi legjobb Eb-szereplését, a hatodik helyezést.