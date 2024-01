Távozik a szegedi kézilabdacsapat sztárja, francia válogatott játékos érkezik a helyére

Jérémy Toto személyében francia beállóval erősít a férfi kézilabda NB I-ben szereplő OTP Bank-Pick Szeged, amely nyáron elköszön a poszttársától, Matej Gabertől.

A klub keddi beszámolója szerint a 31 éves Toto kétéves szerződést írt alá és július elsején csatlakozik a kerethez. Toto a francia első osztályban az US Creteil csapatában mutatkozott be a profik között, később a Saint-Raphael kézilabdázója lett. A 2020/21-es idényben a lengyel Wisla Plock együtteséhez szerződött. Egy év múlva már Észak-Macedóniában, a Vardar Szkopje csapatában szerepelt, ezt követően visszatért szülőhazájába, ahol a Nantes játékosa volt. A rutinos játékos tavasszal pályára lépett a francia válogatott Európa-bajnoki selejtezős meccsein, azonban végül nem került be a végül vasárnap kontinensbajnok Eb-keretbe.

„Nagyon örülök annak, hogy a következő szezonban Szegedre igazolok. Ez egy új kihívás és egy új lépés lesz a karrieremben. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy én lehetek az első francia játékosa a klubnak. Alig várom már, hogy találkozhassak a szegedi szurkolókkal és pályára léphessek ebben a csodálatos Arénában. Pazar a létesítmény és minden körülmény, ezt megtapasztalhattam már, amikor jelenlegi csapatommal, a Nantes-tal itt szerepelhettem" – nyilatkozta Jérémy Toto.

Matej Gaber távozik Szegedről

A HBC Nantes kedden a honlapján jelentette be, hogy nyáron leigazolja Matej Gabert. A szlovén beálló nyolc év után távozik Szegedről, ahol három bajnoki címet és egy Magyar Kupát nyert. A világbajnoki bronzérmes Gaber mar játszott Franciaországban, hiszen 2016-ban Montpellier-ből szerződött Szegedre.