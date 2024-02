Rekordok éve Székesfehérváron

A friss Magyar Kupa-győztes Hydro Fehérvár AV19 pénteki győzelmével nemcsak bejutott az osztrák jégkorongliga rájátszásában, hanem megdöntötte saját pontrekordját is.

A sorozatban negyedszer a legjobb nyolc közé jutott együttes közleménye szerint az eddigi klubcsúcsot 84 ponttal két éve érte el, a mostani idényben pedig már 85-nél tart. Ennek nyomán soha ilyen korán, már öt körrel az alapszakasz vége előtt biztosította helyét a rájátszásban.

A Klagenfurt mögött második helyen álló székesfehérváriak további csúcsot dönthetnek meg, ugyanis 28 győzelmükkel beállították eddigi legjobb teljesítményüket, így egy újabb sikerrel felül is múlnák.

"Még sosem végeztünk a második helyen, ahol most állunk, megdönthetjük a győzelmi rekordot is, hiszen még nincs vége az alapszakasznak, biztos playoff helyünk van, ilyen korán ez még sosem sikerült, valamint visszahódítottuk a Magyar Kupát is. Nagyon örülök, hogy ezeket elértük és büszke vagyok a srácokra. Mindig mindent megtesznek a sikerért és nagyon remélem, hogy ez további önbizalmat ad nekik arra, hogy minél tovább nyújtsuk ezt a történelmi szezont" - fogalmazott Kiss Dávid vezetőedző.

Az alapszakasz után a negyeddöntőt március 3-án kezdi a Hydro Fehérvár AV19, az ellenfél kilétére február végén derül fény, amikor a 7-10. helyezettek befejezik két győzelemig tartó párharcukat, és a győztesek csatlakoznak a legjobb hathoz.