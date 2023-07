Cseh László országos csúcsát megdöntve jutott tovább Kós Hubert az úszó-világbajnokságon

A fukuokai vizes világbajnokság úszóversenyei második napjának előfutamaiból Kós Hubert szenzációs országos csúccsal, másodikként jutott tovább 100 méter háton.

A délelőtti programban a magyarok közül elsőként 100 méter háton a 17 éves Molnár Dóra ugrott vízbe, aki ebben a számban tavaly a juniorok között világ- és Európa-bajnoki címet is szerzett. A fiatal magyar versenyző egyéni legjobbjától (1:00.83) elmaradva, 1:02.62 perces idővel összesítésben a 34. helyen végzett, így nem jutott tovább.

"Belülről jobbnak éreztem ezt az úszást, sokkal jobbra számítottam. Persze, már a nevezési időknél látszódott, hogy nagyon erős futamba kerültem, reménykedtem, hogy tudom tartani a lépést többiekkel, de ez most nem sikerült" - nyilatkozta az MTI-nek Molnár, hozzátéve, hogy a felnőtt mezőnyben már sokan tudnak egy perc alatt úszni, de továbbra is kemény edz majd azért, hogy csatlakozzon ezekhez a riválisaihoz.

Ugyanebben a számban a férfiaknál Kovács Benedek és Kós Hubert képviselte a magyar színeket: Kós végül egészen szenzációs úszással, 53.12 másodperes idővel csapott célba, ezzel nemcsak hogy több mint hét tizedet faragott egyéni legjobbjából (53.83), hanem megdöntötte Cseh László 2012-es 53.40-es országos csúcsát, összesítésben pedig a második helyen jutott tovább. Kovács Benedek 54.24 másodperccel a 21. lett.

„Még reggel van, reméljük, tudok ennél jobbat úszni délután, és kell is a jobb idő, hogy bejussak a döntőbe, mert jól berúgták a motort a fiúk. Azt éreztem, hogy ez az úszás nagyon fáj és lassú vagyok, ehhez képest megnyertem a futamot – értékelt a Magyar Nemzetnek Kós, aki az Egyesült Államokban Bob Bowman, Michael Phelps korábbi edzőjének irányításával készül, és mint megjegyezte, a tengerentúlon a hátúszásra fókuszálnak.

Kós az Arizona State egyetemen egy csoportban úszik a franciák szupersztárjával, Léon Marchand-nal, aki vasárnap 400 méter vegyesen megdöntötte az utolsó egyéni Phelps-rekordot.

„Nagyon jó a kapcsolatunk, úgy örültem, amikor Léon megúszta a világcsúcsot, mint még senkinek, egyből le is jöttem, amikor jött ki a medencéből, és átöleltem – árulta el Kós a Magyar Nemzetnek. – Nagyon örülök annak, hogy tudok vele edzeni. Léon a hátúszó számokban nem indul, mert az a leggyengébb úszásneme, de még abban is meg szokott verni az edzéseken. Szóval nagyon jó, hogy van egy ilyen társ, aki húz magával."

A férfi 100 méter hát elődöntőjét magyar idő szerint 13.17-től rendezik.

Ezt követően Németh Nándor ugrott medencébe 200 méter gyorson, 1:47.11 perces ideje azonban csak a 23. helyre volt elég.

"Sajnos ezek a reggeli kétszázak nem igazán jönnek nekem össze. Az edzéseken ennél sokkal jobbat tudok, ebben most sajnos maradt, így sikerült, de megyünk előre a százra" - fogalmazott Németh Nándor.

Női 1500 méter gyorson a 17 éves Flück Nóra 16:34.63 perccel a 22. míg Mihályvári-Farkas Viktória 16:25.16-tal a 19. helyen végzett.