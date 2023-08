Fesztiválhangulat, új tehetségek és persze a hatalmas súlyok

Kurcz Tamás sikerével ért véget a CESA® - Közép-Európai Erősember Szövetség Talent Tehetségkutató Programjának szombathelyi fináléja.

A döntőt egy háromnapos lakótelepi fesztivál keretében rendeztük meg, amely sport és kulturális jelleggel is bírt. Vasárnap 13 órakor volt az erősemberverseny, aminek külön örülünk, hogy a nézők is szép számmal tisztelték meg a versenyt. Baromi látványosra sikerült. Úgy érzem, kihoztuk belőle a maximumot" – mondta őszinte elragadtatással a szpíkerrel és füstgéppel is feldobott versenyről Gadó András, akit a Platinum e-Space Hungary Zrt. hírlevele idéz.

Kelemen Krisztián önkormányzati képviselő, a fesztivál fővédnöke ugyancsak nagyon pozitívnak értékelte az erősemberversenyt.

"2015-ben már volt egy CrossFit országos versenyünk a Joskar-Ola fesztivál keretében, Gadó Andrással akkoriban kezdtünk el beszélni arról, hogy egy komolyabb erősemberversenyt ide tudjunk hozni. Többször tartott már bemutatókat, de egy ilyen volumenű verseny most először tudott megvalósulni. Örömmel mondhatom, hogy nagyon nagy érdeklődés mutatkozott, fantasztikusak voltak a versenyzők és az a látványvilág is, amelyet Andrásék teremtettek meg. Természetesen máskor is nagyon szívesen látunk majd erősemberversenyeket a Joskar-Ola fesztivál keretében" – összegzett Kelemen Krisztián.

Gadó András, aki maga is a Premium Strongman League állandó versenyzője, a Magyar Erősember Liga elnöke és a Talent sorozat mentora is egyben hozzátette: a győztes Kurcz Tamás kiemelkedett már a selejtező során is. Folyamatosan kimagasló, egyenletes teljesítményt mutatott, mögötte nagy csata alakult ki, változatos volt a felállás versenyszámonként, mindenkinek volt valami erőssége.

A megszokott versenyszámok, mint a vikingnyomás és a hordópakolás mellett "ezúttal volt egy vegyes cipelő szám, ahol egy 210 kg-os keretet kellett 10 méteren keresztül vinni, vissza kacsajárásba egy 150 kg-os kacsával kellett sétálni" – tette hozzá Gadó András. A főszervező kiemelte:

Mindenki baromi nagy munkát tett ebbe az egészbe. Nagyon nehéz, főleg nyáron összefogni a csapatot. Ilyenkor a versenyzőknek még több edzésbeli alázatra van szükségük, hiszen erre a versenysorozatra készülni kell. Bízunk benne, hogy adtunk nekik egy kezdő löketet."

A szombathelyi döntő végeredménye:

1. Kurcz Tamás 32 pont

2. Jani Doležal 27,5 p

3. Horváth Kevin 23 p

4. Havalda Endre 19,5 p

5. Szlávich Ádám 14 p

6. Mester István 10 p

7. Buzsáki Barnabás 9 p