Meghalt a Playboynak is vetkőző, világbajnok sportolónő

70 éves korában meghalt Lisa Lyon testépítő, modell, akiről a Marvel a képregényhős Elektra karakterét formázta meg – írta meg a Metropol.

1979-ben Lyon lett az első bodybuilder-világbajnok, és az ő hatására rengeteg nő szeretett bele a testépítés világába.

Az amerikai sportolónő a testépítés mellett modellkedett is, hiányos öltözékekben pózolt a Playboynak és több filmben is szerepelt – többek között Arnold Schwarzeneggerrel is közösen edzett és dolgozott.

Lisa Lyon régóta küzdött gyomorrákkal, az elmúlt héten viszont rosszabbodott az állapota, és pénteken egy San Fernando-i hospice otthonban belehalt a betegségbe.