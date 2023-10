"Hat kilót fogytam" - súlyos betegséggel küzdött a kétszeres vb-bronzérmes magyar sztársportoló

Nehéz időszakon van túl Halász Bence, a budapesti atlétikai világbajnokság egyetlen magyar érmese, aki közel két hétig tüdőgyulladással küzdött.

A szombathelyiek augusztus óta kétszeres vb-bronzérmes kalapácsvetője a magyar szövetség honlapjának elmondta, hogy a betegség ágynak döntötte és nagyon legyengült a közel két hétig tartó időszakban.

"Hat kilót fogytam, amikor a tükörbe néztem, nem ismertem magamra, olyan pocsékul festettem" - jegyezte meg a 26 éves dobóatléta, hozzátéve, hogy jelenleg is még csak "edzegetni" tud.

Halász az augusztus 20-án rendezett kalapácsvető vb-finálét is felelevenítette, mely során a lengyelek több kísérlete miatt is reklamáltak és a bírók a 81,02 méteres harmadik dobását érvénytelenítették menet közben. A magyar klasszis, akárcsak a verseny után, ezúttal is hangsúlyozta, hogy az olimpiai bajnok Wojciech Nowickivel és az ötszörös vb-győztes Pawel Fajdekkel jó a kapcsolata és nem ők reklamáltak, hanem a lengyelek stábjában dolgozók.

A magyar kalapácsvető a vb-n 80,82 méterrel lett harmadik, a párizsi olimpiai szintet pedig már július végén megdobta, így nyugodtan készülhet a következő évre, mely során a nyári játékokat megelőzően júniusban Európa-bajnokságot is rendeznek.