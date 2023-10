Az esőtől sem riad meg az olimpiára készülő magyar golfozó- videó

Ifj. Sárközi Richárd a hétvégi SKG Junior Touron az elsők között végzett, ahogy rendre jól szerepel az erős mezőnyt felvonultató európai golfversenyeken. Ha sikerül, amit eltervezett, a 2028-as Los Angeles-i nyári olimpián lehet végre egy golfozó magyar olimpikonunk.

Magyarországon kevés olyan amatőr golfozó van, aki fel tud(na) kerülni a profi világranglistára. Ifj. Sárközi Richárdnak ez mínusz 1-es összesített eredménnyel sikerült a 110 fős mezőnnyel induló Gösser Openen. Múlt héten pedig a szlovák Penati Golf Resortban rendezett SKG Junior Touron ért el kiváló eredményt. Három nap alatt 1 eagle-t és 10 birdie-t ütött.

„Az első nap döcögősen indult, de végül is szép finish-el, öt lyukon mínusz 3-al visszajöttem a játékba. Ekkor még igazán könyörületes volt az időjárás. Sütött nap és alig fújt a szél. Elégedett vagyok az első napi eredményemmel. A második és harmadik napra viszont szó szerint bedurvult az időjárás.

Átlagosan 30 km/h-s széllel kellett számolnunk, és 45-50 km/h-s befújásokkal,

ami eléggé megnehezítette a játékot" - kezdi az élménybeszámolót az egyik legtehetségesebb, fiatal golfozó.

A Penati Golf Resort pályáját egy fenyőerdőbe építettek, úgyhogy elütéskor még azt is nehéz megállapítani, fúj-e a szél.

Itt a legtöbb esetben a fák között kell elütni, nem érezni a szelet, nem érezni, honnan fúj, hogyan változik, csak olyan 100-150 méterrel a drive után"

- magyarázza. A helyzetet pedig rendszerint tovább rontja, ha a hatalmas szél mellé még az eső is elered, ahogy ezen a háromnapos versenyen ez meg is történt. Ifj. Sárközi Richárd a második napját a hátsó 9 -en, vagyis a 10-es lyukkal kezdte és rögtön három bogeyt ütött.

Plusz kettőben fordultam és a back 9-en egy eagle-lel, három birdie-vel és egy bogeyval mínusz 4-et játszottam, így a második köröm mínusz 2 lett"

- teszi hozzá.

Mi a bogey? Az 1-gyel PAR feletti eredmény, azaz az elvártnál eggyel magasabb, tehát rosszabb ütésszám egy szakaszon.

Golfozónk második 9 szakasza az egész mezőnyből kiemelkedett, ennek köszönhetően vasárnap estére összetettben a második helyen állt, a saját életkori kategóriáját,

az U21-et pedig mínusz 1-el vezette.

Aztán jött a harmadik nap.

„Végig szakadt az eső, csak egy-két lyuknál állt el, úgyhogy nagyon kellett fókuszálnom. Folyton az esernyőt fogtam, vagy leraktam, távolságot mértem, és a gripeket törölgettem, hogy ne csússzanak. Nem engedhettem meg, hogy eluralkodjon rajtam az időjárás. Két birdie-vel kezdtem, így mínusz 3-ban voltam két lyuk után, de aztán jöttek a peches ütések. Hiába számítottak ezek jó ütéseknek. Olyan helyeken álltak meg, volt, amelyik gödörben, vagy olyan kellemetlen pozícióban, ahonnan nehéz volt megütnöm a labdát úgy, hogy birdie-vel vagy PAR-ral tudjam befejezni a szakaszt. 5 bogey ütöttem, az utolsó napon plusz 3-al jöttem le" - mondja.

Ifj. Sárközi Richárd, vagyis kicsi Ricsi - ahogy golfos körökben nevezik- végül plusz 2-vel zárt a hetedik (megosztott negyedik) pozícióban, az U21-es kategóriában pedig megosztott harmadik lett. Azt mondja, elégedett az eredménnyel, de tudja, hogy lehetett volna sokkal jobb is. Édesapja, a profi golfozó és edző Id. Sárközi Richárd - ahogy minden tanítványát - a fiát is arra tanította, hogy ne ijedjen meg egy kis esőtől.

Ha nekem be van tervezve az edzés, ha esik, ha fúj, én kint vagyok a pályán és edzek. Persze esőben fel kell öltözni, fel kell venni az esőcuccot, de hiába esik a nyakunkba az eső, golfozni kell"

- mondja Ifj. Sárközi Richárd, hozzátéve, hogy azért nem lehet kihagyni, mert ilyenkor másképp viselkedik a labda.

„Az eső nagyon megváltoztatja a játék menetét. Ilyenkor célszerű hosszabb ütőt elővenni, mivel az eső is esik a labdára, és a páratartalom is nagyobb, amitől a labdák nem repülnek annyira. Persze vannak olyan szituációk, amikor nem kell ezt tennünk, mondjuk, ha föntről lefele kell ütnünk, akkor maradhat ugyanaz az ütő. Az esőben leeső labda pedig rendszerint többet szokott spinnelni, vagyis visszapörögni a leesés után. Aztán az is előfordulhat, hogy már annyira szétázott a pálya, hogy ahogy leesik a labda, ott is marad egy helyben. Ezt fel kell mérni. Versenyezni pedig nagyon nem könnyű ilyen időjárásban.

Egy szakasz alatt le kell reagálni, hogyan fog viselkedni a labdánk a következő szakaszon.

Tegyük fel, hogy a labdát a lyuk mögé játszottuk, mert azzal számoltunk, hogy lesz backspin, de aztán azzal szembesülünk, hogy egy helyben marad. A következő szakaszon már a lyukhoz kell ütnünk a labdát, ha jó eredményt akarunk elérni" - magyarázza egy profi golfozó magabiztosságával.

Aki golfozik, az jól tudja, hogy egy kis esőben még nem, de akkor lefújják a versenyt, ha villámlik, hiszen a golfot vasütőkkel (is) játsszák, ami vonzza a villámot. Erre most nem került sor. Ricsi jól számolta ki a távolságokat, és sikerült neki úgy, hogy legalább híresen vagy inkább hírhedten erős szénanáthájával nem kellett megküzdenie. Bár különleges, de nem lehetetlen, hogy így válik valaki a világ egyik legjobb golfozójává. Gondoljunk csak a PGA Touron játszó, szénanáthával küzdő Justin Thomasra.

Amikor semmilyen körülmény nem tud megzavarni egy golfozót, az vezeti el arra az útra, hogy igazán jó játékos legyen. Az SKG Junior Tourt felkészítésnek, jó szezonzárásnak és a profi státuszra váltásnak fogom föl"

- teszi hozzá Ricsi, akire idén még két világranglista verseny vár.

Év elején még amatőrként veszek részt a versenyeken, aztán a szezon közepén, félév környékén átváltok profi státuszra"

- árulja el Ifj. Sárközi Richárd, akinek a filozófiája szerint nem érdemes lépcsőfokokat kihagyni, vagyis hamar profivá válni, mert így lehet igazán eredményes játékos. Azt mondja, 2024-ben talán elindul a nagyobb magyar versenyeken, de ahogy idén is tette, inkább a nemzetközi terepre koncentrál. Öt év múlva pedig szeretne részt venni a Los Angeles-i nyári olimpián. Ha sikerül, végre ebben a sportágban is lehetne olimpikonunk, vagyis hazánkban is olimpiai sportággá válhatna a golf.