Óriási botrány tört ki a teniszvilágban a Grand Slam-győztes játékos vallomása után

A kétszeres junior Grand Slam-győztes Filip Peliwo elmondása szerint azon profi teniszezők közül, akik nem tartoznak a közvetlen élvonalba, rengetegen a meccseik megbundázásával biztosítják maguknak az anyagi feltételeket.

Filip Peliwo 2012-ben vált ismertté, amikor mind a négy junior Grand Slamen döntőbe jutott, és közülük Wimbledonban és a US Openen nyerni is tudott. A kanadai származású, de tavaly óta lengyel színekben játszó teniszező felnőtt pályafutása már nem alakult ilyen jól: egyetlen GS-főtáblára sem tudott felkerülni, jelenleg pedig a 463. helyen áll a világranglistán. Mindezek ellenére továbbra is rendszeresen járja a versenyeket, ám a sikertelensége miatt kevesebb a bevétele, mint a költsége. Ezért jelenleg a tartalékaiból és más játékosok felkészítéséből él – ám mint elmondta, néhány riválisával ellentétben ő nem illegális módszerekkel egészíti ki a jövedelmét.

Bundázással vádolta meg a riválisait a teniszező

„Meggyőződésem, hogy vannak teniszezők, akik fogadásokból és a meccsek manipulálásából élnek. Ezzel sokkal többet keresnek, mint amennyit összegyűjthetnek az ITF-tornák díjaiból. Ezért feladják az ambícióikat és ebből élnek" – idézte Peliwo egy lengyel portálnak adott nyilatkozatát a Metropol.

A teniszező kiemelte, bizonyítéka nincs a bundázásra, és sohasem lehet biztosan megállapítani, hogy egy-egy teniszező szándékosan veszített-e, de mint kiemelte, "érződik, ha valaki furcsán viselkedik". Peliwo hozzátette, egyszer együttműködést ajánlott neki egy brit sportbolt, és a tárgyalások során világosan kiderült: illegális fogadási csalásra, a meccsek manipulálására akarták rávenni.

„Elárulták nekem, hogy egy legjobb 600-ba tartozó játékos mérkőzésenként 3000 és 5000 euró között kereshet – mondta a kanadai-lengyel játékos. – Nem akarom azt mondani, hogy ez egy maffia, de nagyon jól szervezettek."

Peliwo kijelentései és vádaskodása természetesen hatalmas felháborodást váltottak ki a teniszvilágban.