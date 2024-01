Világsztárok ellen kezdenek a magyar teniszezők az Australian Openen

Elkészítették a szervezők az év első Grand Slam-tornájának sorsolását, amelyen két magyar érintett is volt, de nem mondhatni, hogy könnyű ellenfeleket kaptak.

Sztárok az első körben

A főtáblán alanyi jogon szerepel Fucsovics Márton (69. a legfrissebb világranglistán) és Marozsán Fábián (65.) is, és már meg is van, ki ellen kezdenek majd Melbourne-ben az első körben.

A 31 éves Fucsovics kapta a papíron nehezebb ellenfelet, ugyanis a bolgár Grigor Dimitrov ellen kezd, aki a 13. kiemeltje a tornának, jelenleg a világranglistán is ezt a helyet foglalja el. Dimitrov 2017-ben a legjobb négyig jutott az Australian Openen, Grand Slameken összesen négyszer került az elődöntőbe, összesen kilenc tornagyőzelme van pályafutása során.

Dimitrov vasárnap diadalmaskodott Brisbane-ben, 2017 novembere után ünnepelhetett ismét tornagyőzelmet, legutóbb pedig novemberben kapott ki a párizsi fináléban a világelső Novak Djokovictól. A 32 éves ellenfél volt már harmadik is a világranglistán. Az egymás elleni mérlegükben ezzel együtt Fucsovics áll jobban, aki 2-1-re vezet: 2020-ban, a Covid-járvány idején a Cincinnatiből New Yorkba költöztetett tornán, majd a US Openen is a nyíregyházi teniszező bizonyult jobbnak, a 2021-es San Diegó-i viadalon viszont Dimitrov nyert.

A 31 éves Fucsovics visszalépett az e heti, adelaide-i tornától és néhány napig nem edzett, pihentette a sérülését, és kezelésekre járt. A magyar szövetség tájékoztatása szerint azonban pénteken a negyedik helyezett Jannik Sinnerrel edz majd a Rod Laver Arenában, aki tavaly Davis Kupa-győzelemre vezette az olasz válogatottat.

A 24 éves Marozsán a horvát Marin Cilic ellen kezd, aki ugyan már túl van pályafutása csúcsán és csak a 672. helyen áll a világranglistán, de korábban volt 20 tornagyőzelme és döntőzött már Melbourne-ben és Wimbledonban is, valamint megnyerte a US Opent.

A horvát óriás egy éve súlyos térdsérülést szenvedett Indiában, a nyáron odahaza, Umagban sikertelenül próbálkozott a visszatéréssel, és másfél hete Hongkongban is kikapott az első fordulóban. Az AO főtábláján védett ranglistájának köszönhetően kapott helyet..

Valkusz Máté is bejuthat még

Valkusz Máté és Bondár Anna második sikerével a főtábla küszöbére ért, Piros Zsombor viszont búcsúzott a selejtező második fordulójában. A világranglistán 214. Valkusz karrierje első Grand Slam-selejtezős sikere után, a második körben a 17. helyen kiemelt Francisco Comesanával (123.) csapott össze csütörtökön, akit megvert az eddigi két találkozójukon. A Melbourne Park 8-as pályájára kiírt csatában a magyar játékos szetthátrányból fordított, és 1 óra 48 perc alatt nyert.

Párhuzamosan, a 6-os pályán a 11. kiemelt Bondár Anna (118.) küzdött meg a hazai közönség előtt szabadkártyával szereplő Ivana Popoviccsal (545.). Első mérkőzésükön a Hajdúszoboszló SE sportolója kétszer ugyan elvesztette a szerváját, de összességében magabiztosan győzött, a találkozó 1 óra 57 percig tartott.

A nap utolsó magyar szereplője a 20. kiemelt Piros Zsombor (127.) volt, aki az argentin Santiago Rodriguez Tavernával (207.) szállt szembe, pályafutása során először. Az Australian Openen 2017-ben junior bajnok Piros alaposan megküzdött az alapvonalról stabilan ütő riválisával, a kétórás, kiegyenlített ütközet a harmadik játszma 10 pontig tartó rövidítésében dőlt el, amelyben Piros hibázott egy picivel többet.

Australian Open, selejtező, 2. forduló:

Valkusz Máté-Francisco Comesana (argentin, 17.) 2:6, 6:4, 6:2

Bondár Anna (11.)-Ivana Popovic (ausztrál) 6:4, 6:4

Santiago Rodriguez Taverna (argentin)-Piros Zsombor (20.) 6:2, 3:6, 7:6 (10-8)