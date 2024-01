Döntenie kell: Milák Kristóf utolsó határidőt kapott!

Milák Kristóf nélkül utazott el az olimpiai bajnok úszó teljes edzői stábja Dubajba olimpiai felkészülésre. Zala György erőnléti edző is útra kelt, aki az utóbbi időkben állítása szerint erőnléti és rehabilitáló edzéseket vezényelt a sportolónak. Lassan az úszószövetség elnökénél, Wladár Sándornál is betelik a pohár az olimpiai bajnokkal kapcsolatban, Milák Kristóf utolsó határidőt kapott.

Milák Kristóf utolsó határidőt kapott

A Metropol információi szerint nem véletlen, hogy Zala az edzőtábort választotta az olimpiai bajnok felkészítése helyett, ugyanis több oldalról is megerősített hírek szerint Milákcsak akkor találkozik az edzővel, amikor ő akar, mondhatni, akkor tréningezik, ha kedve szottyan.

Azt továbbra sem tudni, hogy az olimpiai, világ- és Európa-bajnok klasszis hol tart a felkészülésben, egyáltalán elkezdte-e a komoly munkát hét hónappal a párizsi olimpia előtt.

Wladár Sándor, az úszószövetség elnöke szerint, ha az olimpiai bajnok január végén nem kezd el – most már – valóban tréningezni, akkor ő maga szólítja fel, hogy hozzon végre döntést további „sorsáról".

"Ha január végéig Kristóf eldönti mit is akar, vagyis beleáll az edzésekbe, akkor, úgy gondolom, utolérheti magát, s ez még egy olimpiai győzelemhez is elegendő lehet. Ha továbbra is csak hiteget mindenkit, nyugodtan elfelejtheti a párizsi ötkarikás játékokat – mondta a Metropolnak szövetség elnöke.

Wladár Sándor: hiba lenne, ha Milák Kristóf elszúrná az esélyt

Wladár ugyanakkor hozzátette, tartja magát ahhoz a nyilatkozatához, melyben elmondta, Milák tartozik Magyarországnak annyival, hogy elvégzi a munkát, hiszen olyan tehetség van benne, ami nagyon kevés sportolónak adatott csak meg életében.

"Ez egy lehetőség Kristófnak, hogy Egerszegi Krisztina és Darnyi Tamás nyomdokaiba lépjen" – nyilatkozta a lapnak a vezető.

Hozzátette, a sportágban 301 egyszeres olimpiai bajnok van, de kevés olyan van, aki kétszer állt a dobogó tetején két egymást követő nyári játékon, akik ikonok és példaképek a mai napig. Az elnök szerint hiba, ha ezt az esélyt elszúrja Milák.

A sportoló tavaly nyáron jelentette be, mentális problémák és rossz forma miatt nem indul el a fukuokai világbajnokságon, és szeptemberig az edzéseket is szünetelteti. Azóta sem úszott versenyen.