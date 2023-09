A legutáltabb LoL-hősök

A League of Legends közössége hatalmas, milliók játszanak a játékkal. Ennyi játékosnak nyilvánvalóan megvannak a kedvenc hősei és azok, akiket nagyon utál. Vannak olyan karakterek, akik ellen annyira nem szeretnek játszani, hogy legszívesebben már a champ selectben kilépnének, ha meglátják (van, aki meg is teszi). Persze ez mindenkinél más, függ a szimpátiától, attól, hogy counter-e a mainünknek, és más egyéb tényezőktől. De vannak olyan karakterek, akikről általánosságban elmondható, hogy a többieknél több utálatot kapnak valamilyen okból. Ezekből hoztunk most el ötöt, a listát különböző közvélemény-kutatások alapján állítottuk össze.

Master Yi

Mivel jelenleg 164 játszható hős van a játékban, és hamarosan érkezik a 165., Briar könnyen belátható, hogy nem egyszerű 5 karakterre leszűkíteni a listát. Akiket meg kell említeni, mert sajnos megérdemlik, az Teemo, és Lux, de Tryndamere, Zeri, Fizz vagy Seraphine is sokak szimpátiáját vesztette el az évek során. Teemo az egyik legidegesítőbb szereplője az Idézők szurdokának, köszönhetően elsősorban a végső képességének. Lux hasonló cipőben jár, az ultija rengeteget sebez nagy területen, elhanyagolható töltési idővel, ami őrületbe kergeti a játékosokat. Azonban most térjünk vissza az ötödik helyezett Master Yire. A Wuju nagymester egyszerű kittel rendelkezik, mégis könnyen rettegésbe taszíthatja környezetét. Ultijával gyorsan odaért a kiszemelt áldozathoz, aki ha védekezni akarna, Yi eltűnik a szeme elől, majd néhány vágással megpecsételi a sorsát. Mindeki ellen hatékony, a legtankosabb ellenfeleken is átvágja magát. Egyetlen igazi ellensége a tömegirányítás, de azt is jól kell időzíteni, hogy az előbb említett Q képességével ne hatástalanítsa a próbálkozásunkat.

Shaco

Az elsők között csatlakozott a LoL-hoz Shaco, akinek eredettörténete a legrövidebb az összes hős közül. Senki sem tudja, hogy honnan érkezett, hogy pontosan mi is akar lenni a tőrdobáló bohóc, de kellőképp idegesítő az, hogy a láthatatlanságból szórja a sebzést. Ha nem lenne elég az eltűnés-felbukkanás kombó, akkor ott vannak még a Cimbik a dobozban, akik megfélemlítés alatt köpködik szét az ellent.

Yone

Nem árulunk nagy zsákbamacskát, hogy a testvérpár mindkét tagja szerepel a listán. Egy rendkívül megosztó hősről beszélünk, akit rengetegen szeretnek és játszanak, és ugyanennyien utálnak. Nagyon erős kittel rendelkezik, nem egyszerű lanelni ellene, és a csapatharcokban is nagyon erős. Sok gap closerrel rendelkezik, így elfutni sem egyszerű ellene, így nem csoda, ha sokan utálják, ha felbukkan az ellenfélnél. Emiatt persze akkor sem könnyű, ha szeretnél megtanulni vele játszani, a gyakorlás alatt biztosan sok negatív megjegyzést kapsz majd a társaktól is, ha nem sikerül egy-egy play.

Yasuo

Ezt szerintem nem kell különösebben megmagyarázni vagy bemutatni. Szerintem sokan ismerik azt az érzést, hogy az ellenfél kezében halálos, a csapattárséban borzalmas, és biztosan érkezik mellé a flame-cunami is. Ez persze csak azért van, mert egy rendkívül népszerű karakterről van szó, így a nagyobb az esély, hogy az előbb említetteket átéljük. Emellett egy erős, de nem egyszerű hősről beszélünk, ebből fakadhat ez a kettősség. Igazából nehéz eldönteni, hogy valóban a karaktert nem kedvelik, vagy inkább csak a játékosokat, aki vele játszanak, és nem épp közösségépítő módon viselkednek.

Yuumi

A lista első helyén a varázsmacska van, aki nem kis előnnyel végzett az élen. Voltak olyan kutatások, amely során Yasuo és Shaco 4% körül végzett a legutáltabb hős kategóriában, ezzel szemben a Yuumira leadott voksok meghaladták a 42%-ot is! A játékosok nem véletlen adtak le ennyi voksot arra a karakterre, amelyik a mérkőzések túlnyomó többségében célozhatatlan. Ilyen képességgel egyetlen másik hős sem rendelkezik, ami kiemeli a cicát a népes mezőnyből. Ráadásul, ha megfelelő hős hátára ül fel (például Master Yi), a páros szinte legyőzhetetlen lesz, köszönhetően a mozgási sebességnek, a pajzsnak, a gyógyításnak és az egyéb staterősítéseknek.