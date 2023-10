Vietnám tündöklése ellopta a show-t

Pozitívan csalódhattak azok a rajongók, akik bíztak abban, hogy az új formátum ellenére lesz majd VCS-csapat a legjobbak között.

A Riot Games alaposan felforgatta a League of Legends-világbajnokságot, ugyanis 2023-ban egy teljesen új lebonyolítási rendszerrel szeretnék még inkább izgalmasabbá és kiegyensúlyozottabbá tenni a mérkőzéseket. Ennek köszönhetően a Play-Inben, avagy a selejtezőként értelmezhető körben egyetlen dél-koreai vagy kínai együttes sem bukkant fel, helyette a kisebb régiók, valamint az LEC 4. helyezettje kapta meg a figyelmet. Ez a változtatás kifejezetten kedvezett annak a VCS-nek, amelyik két ötössel vágott bele a vébébe. A Team Whales fantasztikus felső ági menetelése, valamint a GAM Esports feltámadása után már a Bo5-ök előtt eldőlt, hogy biztosan lesz vietnámi klub a svájci szakaszban.

Az ágrajzból fakadóan végül a GAM Esports és a Team Whales három győzelemig tartó szériában rendezte le a nézeteltéréseit a Szurdokban, vagyis újra lejátszották a VCS nyári döntőjét. Akkor és most a LoL-vb-n is 3-1-re végül Katiék diadalmaskodtak, így 2022 után 2023-ban is a GAM lett az a vietnámi együttes, amelyik felveheti a versenyt a gigászok gigászaival. Az LCK és az LPL óriásai már alig várják, hogy végre ők is a billentyűk közé csapjanak, azonban nem biztos, hogy minden esetben a két topliga képviselőjét kell favoritként emlegetni a Bo1-es szériában. A GAM bízhat abban, hogy ők már éles körülmények között kipróbálhatták a 13.19-es frissítést, valamint összegyűjtöttek jó pár órányi színpadi tapasztalatot a Play-Innek köszönhetően. Csütörtökön a GAM ellenfele az a Gen.G lesz, amely szervezet LCK-címvédőként érkezett meg a Worldsre. Chovy Katival nézhet farkasszemet, Peyz Slayderrel küzdhet meg az alsó ösvényen. Kifejezetten izgalmas összecsapásnak ígérkezik a két bajnok ütközete, nem érdemes lemaradni róla!