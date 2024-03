Aztán teljesítette az egész edzést! Délután ugyanez volt a helyzet. Már ezzel is lenyűgözött engem, mert az edzés után teljesen ki volt készülve. Ha megnézzük a szabadedzések eredményeit, elég jó volt a tempója. Még hosszú etapot is tudott teljesíteni, fantasztikus volt. De most fókuszáljunk Carlos jövőjére, a legfontosabb, hogy teljesen felépüljön" - idézte a formula.hu a francia mérnök szavait.

A Szaúd-arábiai Nagydíjat a címvédő Max Verstappen nyerte, a háromszoros világbajnok holland egy rövid biztonsági autós periódust leszámítva gyakorlatilag rajt-cél győzelmet aratott Dzsiddában.