Németh Krisztián marad az MTK játékosa

A fővárosi klub pénteken a saját honlapján jelentette be, hogy a 35 éves támadó, akinek megállapodása most nyáron járt volna le, a következő idényben is őket erősíti - írja az MTI.

A saját nevelésű futballista két éve tért vissza az MTK-hoz, amelyben előbb eredményes játékával nagy szerepet vállalt abban, hogy az együttes visszajusson az élvonalba, míg a 2023/2024-es idényben 22 bajnokin 7 gólja mellett adott 8 gólpasszt is.

Németh Krisztián rengeteg országban légióskodott, a karrierje során többek között volt az angol Liverpool, a görög AEK Athén, a holland Roda, az egyesült államokbeli Sporting Kansas játékosa, majd az NB I-ben az MTK mellett a Debrecenben is futballozott.

Németh a magyar válogatottban 2010-ben debütált, a 2016-os franciaországi Európa-bajnokságon két csoportmeccsen is pályára lépett, legutóbb 2019-ben, a Montenegró elleni felkészülési mérkőzésen szerepelt a nemzeti csapatban.

