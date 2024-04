Mika Häkkinen visszavonulásával sokan a kolumbiaitól várták el, hogy megszorongassa Michael Schumachert, azonban eleinte csak szenvedett a Williams-BMW-vel, a szezon végéig kellett várnia első győzelmére, és csak 2003-ban tudott igazán ellenfele lenni a hétszeres világbajnoknak.

A Beyond the Grid podcastban beszélt arról, hogy hogyan néztek ki ezek a párbajok és hogy hogyan próbálta elérni, hogy tőle is ugyanúgy féljenek, mint vetélytársától - írja a Motorsport.

„Mindenki nagyon tisztelte Michaelt. Amikor a többiek meglátták őt a tükörben, inkább félreálltak. Már azelőtt megverte őket, hogy felvette volna a sisakját.