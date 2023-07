A szurkolók üzentek a BL-döntő lúzerének: Nem vagy igazi férfi

A Bajnokok Ligája-döntős olasz Internazionale szurkolói üzentek a belga Romelu Lukakunak, aki a klub háta mögött tárgyalásokat kezdeményezett az ősi rivális Juventus csapatával.

Lukaku hivatalosan a Chelsea futballistája, az előző szezont azonban kölcsönben az Internél töltötte, amellyel bejutott a Bajnokok Ligája-döntőbe, igaz, a fináléban ő volt a milánói csapat tragikus hőse, akiről rengeteg mém született.

A 30 éves támadóra nem tart igényt a Chelsea, az Inter pedig szívesen meg is vásárolta volna, azonban a játékos ügynöke a Juventusszal is elkezdett tárgyalásokat folytatni, ezen pedig feldühödtek a milánói klub vezetői, akik letettek Lukaku megvételéről.

Ahogy az várható volt, a belga támadó nem csak a vezetőknél, de a szurkolóknál is kihúzta a gyufát. A Curva Nord, vagyis az Inter ultrái kemény üzenetet küldtek Lukakunak, amelyben közölték, hogy soha többet nem akarják a klubnál látni.

Ha valaki megcsal, újra megteszi. Nem azért mert szereti, hanem mert ilyen a természete. Igen, mert te Romelu elárultál minket. Minket, akik kitartóan kiálltunk melletted még a legrosszabb időszakodban is. Mi védtünk téged, miközben annak a csapatnak a szurkolói, akikkel most tárgyalásban állsz, kigúnyoltak minket emiatt, amit úgy hálálsz meg,hogy Brutus módjára hátba szúrsz minket. Megcsókoltad a címert, amely az életünknél is többet ér nekünk, most pedig mint a legolcsóbb zsoldos, eladod magad annak, aki a legtöbbet ajánlja. Mielőtt nagy játékos lesz, férfivá kell válnod, és neked ez nem sikerült. Te nem vagy igazi férfi. Viszontlátásra, Áruló!" - olvasható az Internazionale szurkolók üzenetében.

Lukaku 2019 nyarán a Manchester Unitedtól igazolt az Internazionale csapatához, amelyben az első szezonjában 34 gólt lőtt, a másodikban pedig 30-at. Ezt követően vásárolta meg a Chelsea 113 millió euróért, azonban a belga csatár nem tudott beilleszkedni a londoni csapatba, és rengetegszer hangoztatta, hogy szeretne visszatérni Milánóba. Tavaly nyáron azt kölcsönben visszatért az Interhez, és a Juventusszal való tárgyalásig jó esély volt arra, hogy az Inter végleg megveszi.