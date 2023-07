Aprópénzen múlhat a Barcelona focicsapatának jövője

Csak a szokásos nyári történet: nagy bajban van az FC Barcelona. A katalán sztárcsapatnak sürgősen elő kell teremtenie 60 millió eurót különben nem fog tudni játékosokat igazolni, de az új szerződéseket regisztrálni, vagy akár a régieket megújítani sem lesz módja.

A COPE spanyol médiacsoport ismét hosszabb cikkben foglalkozik az FC Barcelona pénzügyi helyzetével, és nem fest rózsás képet a katalán klub jövőjét illetően. Mint írják a La Liga számításai szerint a klub 60 millió euróval túllépte a pénzügyi Fair Play kereteit.

Így pedig nem regisztrálhatják a már leigazolt játékosokat, mint Ilkay Gündogan, Inigo Martínez és Oriol Romeu, de nem újíthatják meg Sergi Roberto, Ronald Araujo és Marcos Alonso szerződését sem. Egyedül Gavi regisztrálására lenne lehetőségük.

A COPE értelmezésében a Barca keze meg van kötve. Ugyanis nem kezdhetnek el játékosokat eladogatni, vagy megvágni a korábban szerződésben rögzített fizetésüket. Egy példát is hoznak: eszerint, ha a klub eladná fiatal csatárát, Ansu Fatit 50 millió euróért, abból minden kötelezettség befizetése után nagyjából 15 millió eurója maradna a klubnak, amiből csak úgy igazolhatnak, hogy az 15 millió a szerződés időtartamában minden költséget - vételár és a játékos fizetése - maradéktalanul fedezzen.

Egy újabb számítás szerint Kessie eladás 30 millióért, Abde 15-ért, Ansu Fati 50-ér, Ferran Torres ugyancsa 50-ért, valamint Lenglet és Eric Garcia 10 millióért - ez a 165 milliós tétel lenne az, ami fedezné a 60 milliót, amire most égető szüksége lenne a klubnak. A klub ugyanis leírhatná az amortizációt, valamint megszabadulna több igen jól fizetett játékostól is. Csakhogy ez keret közel negyede, és akkor még mindig csak nullán van a klub, gyakorlatilag ott, ahol a part szakad.

A Barca tavaly nyáron ugyanebben a folyóban állt, csak akkor még térdig ért a víz, most meg már derékig. A klub akkor eladta több érdekeltségét, így a filmgyártó részlegének jó részét, illetve átadta marketingjogainak egy részét is. Most egy hasonló lépéssel gyorsan pénzhez juthatnak, ugyanakkor teljesen kipucolná a klubot, és gyakorlatilag semmilyen tőkéje nem maradna. Tavaly a nagy üzleti kavarás után tudták regisztrálni Robert Lewandowskit, és valamilyen furfanggal biztos, hogy idén is megoldást találnak majd. De a mozgásterük egyre csökken és kérdés, hogy mi lesz jövőre és azután.