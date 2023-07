Csercseszov nem titkolózik, elmondta milyen játékot vár a Fraditól a szerdai BL-meccsen

A Ferencváros csapat szerdán 18 órától a Groupama Arénában fogadja a feröeri bajnok KÍ Klaksvík csapatát a Bajnokok Ligája selejtezőjének visszavágóján. A mérkőzés napja előtti szokásos sajtótájékoztatón a magyar bajnok edzője, Sztanyiszlav Csercseszov és a csapat magyar válogatott védője, Botka Endre válaszolt a kérdésekre.

A magyar csapat egy héttel ezelőtt esős szeles, hűvös időben, a szabványnál jóval kisebb műfüves pályán játszott 0-0-t a KÍ ellen. Ahogy két hete, úgy a Klaksvík még most is hibátlanul 16 meccsen 48 pontot szerezve vezeti a feröeri bajnokságot. Az elmúlt egy hétben azonban a Fradi is sok munkát tudott elvégezni.

Az első meccs tapasztalatait levonv Csercseszov elmondta:

"Elemeztük az ellenfelet már az első mérkőzés előtt is, és azt kaptuk, amit vártunk. Teljesen mindegy ki az ellenfél, mindig így járunk el. Holnap maximálisan támadószellemben kell játszanunk, fel kell törnünk a védelmüket, miközben tisztában vagyunk, hogy egy másik ország bajnokával játszunk, tiszteljük az ellenfelet.

A Fradi a tavalyi kupadiényt egy hasonló mérkőzéssel, a kazah Tobol elleni 0-0-val kezdte egy hosszú utazás után.

"Másik ellenfél, másik mérkőzés volt, de persze voltak hasonlóságok. Nagyon remélem, hogy ismét hosszú nemzetközi menetelés elején vagyunk. De fontos, hogy lépésről lépésre haladjunk, és megtegyük a második lépést. Biztos vagyok benne, hogy nem lesz könnyű dolgunk, de tudom, hogy a fiúk mindent meg fognak tenni a sikerért" - jelentette ki Csercseszov.

Arra a kérdésre, hogy adott esetben egy 0-0-s állásnál mikor nyúl bele a mérkőzésbe azt mondta, nem gondolkodik ilyen formában előre, ahogy a meccs adja, úgy hozza meg a döntéseit a 90 perc során.

Az viszont biztos, hogy holnap egy céltudatos, határozott csapatot szeretnék látni a pályán, amelyik a játékával a szurkolóknak is megadja az alaphangot a szezon folytatására - mondta Csercseszov.

A csapat marokkói támadójáról, Ryan Mmaeeról elmondta, hogy az elmúlt hetekben egyetlen edzést tudott egészségesen végigcsinálni kisebb sérülések miatt, így rá aligha számíthat a mester.

"Olyan futballistákra van szükség, akik végig tudják játszani a 90 percet."

Botka Endre szerint az elmúlt egy hétben a csapatjátékon lehetett egy kicsit javítani.

"Pontosabb képet kaptunk az ellenfélről az első meccsen, így mi is jobban fel tudtunk készülni. Az új játékosok is kaptak még egy hetet, hogy beilleszkedjenek, beleszokjanak abba a rendszerbe, amiben mi játszunk."

Nem kell erőltetni a korai gólszerzést, nem kell azzal nyomasztanunk magunkat, hogy mindenhogy gól rúgjunk az első vagy az utolsó tíz percben. Lesz 90 percünk meg a ráadás, az alatt kell megnyerni a meccset. Csak ez számít, nem az, hogy mikor rúgjuk a gólt - válaszolta az Origo kérdésére.

A csapatot első hazai meccsén telt házhoz közeli nézősereg várja, még úgy is, hogy a Puskás Arénában egy világhírű zenekar, az amerikai Guns'n Roses lép fel a meccsel jóformán egy időben.

Aki igazi focidrukker, annak mindegy milyen koncert van, az biztos, hogy a meccset választja.

A Ferencváros - Klaksvík Bajnokok Ligája-selejtezőt július 19-én szerdán az Origón is követheti 18 órától élő szöveges közvetítésünk formájában.