Dibusz: Rémálomban érezhettük magunkat az egész meccsen

A Ferencváros hazai pályán háromgólos vereséget szenvedett a feröeri KÍ Klaksvíktól a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójának szerdai visszavágóján, így 3-0-s összesítéssel búcsúzott a legrangosabb európai kupasorozattól. A találkozó után Dibusz Dénes, a Fradi csapatkapitánya nyilatkozott az M4 Sport kamerája előtt, elnézést kért a szurkolóktól és elmondta, hogy a párharc képe alapján a jobbik csapat jutott tovább.

„Rémálomban érezhettük magunkat az egész meccsen. Nem találtunk fogást rajtuk, egyik meccsen sem. Mindkét meccs a övéké volt, ha őszinték akarunk lenni. Olyan hibákat vétettünk, amiket büntettek. Talán a meccs végén tudtunk ma helyzetbe kerülni, de ez édeskevés. Nehéz ilyenkor mit mondani. Ez hatalmas csalódás, óriási égés. Lehet keresni a szavakat, mert nagyon szép a magyar nyelv. Ez mindenki felelőssége. Oda kell állni a szurkolók és a vezetők elé. Mi volt a pályán, ez elfogadhatatlan, hogy egy ilyen ellenfél ellen kiesünk. Elnézést kell kérni, de ezt azzal sem lehet jóvá tenni, ha bejutunk a Konferencia-liga-csoportkörbe" – nyilatkozta a Fradi kapusa.

„Érezhető volt tavasszal, hogy valami nincs rendben. A szakmai stáb szerintem látta ezt, de úgy tűnik, hogy a nyár nem volt elég arra, hogy ezt rendbe rakjuk. Tavasszal is látszott, hogy felállt védelem ellen gondjaink vannak. Ma gyermeteg hibákból kaptunk gólokat, a harmadik után én is felteszem a kezem, mert vastagon benne voltam, de igazából nem is számított, mert nem jelentettünk veszélyt a feröeri csapatra. A két mérkőzést látva a jobb csapat jutott tovább" – tette hozzá Dibusz Dénes, a Ferencváros csapatkapitánya.

Az Európa-ligában idén nyolcaddöntős, sorozatban ötszörös magyar bajnok FTC a vereségével átkerült a Konferencia-liga selejtezőjébe, melynek második fordulójában az ír Shamrock Rovers együttesével találkozik. A két gárda tavaly az Európa-ligában találkozott a csoportkörbe jutásért, akkor a Ferencváros 4-1-es összesítéssel jutott a főtáblára.