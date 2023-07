Teltházas meccseket és biztos bennmaradást szeretne a Diósgyőr tulajdonosa

Pusztán a bennmaradással nem lenne elégedett a labdarúgó NB I-ben újonc Diósgyőr tulajdonosa, aki teltházas hazai meccsekre számít.

Magyar Mátyás a klub honlapján megjelent interjúban arról is beszélt, bár továbbra is építenek a magyar futballistákra, de egy magyar játékos háromszor annyiba kerül, mint egy külföldi.



"A realitás azonban most az, és a piaci viszonyok is ezt diktálják, hogy egy hasonló minőségű szerződéssel rendelkező magyar játékos éves szinten minimum a háromszorosába kerül, mint egy szabadon igazolható külföldi. Ez egy nagyon komoly különbség olyankor, amikor van egy szigorúan meghatározott költségvetés, és nem korlátlanok az anyagi források" - mondta Magyar Mátyás, aki kiemelte a Fit4Race program eredményeit, amelyet a hazai klubok közül a DVTK alkalmazott elsőként.



"A tavalyi év statisztikáját megnézve tíz mérkőzést nyertünk meg az utolsó tíz percben és ebből nyolcat a 85. perc után, ami egy nagyon jó fokmérője a programnak. Az egyik fő eleme a fenntartható teljesítmény, azaz, hogy hétről-hétre minél inkább terhelhetők legyenek a játékosok. Az állóképességgel és a kondival nem volt probléma az előző szezonban, de a fókusz és a stressztolerancia is nagyon fontos, hogy minél jobban tudjanak összpontosítani. Az, hogy ezt egészen a mérkőzés végéig fent tudtuk tartani, egyértelmű versenyelőnyt jelentett számunkra" - jelentett ki.

Hangsúlyozta, a feljutással egyik feladatát már teljesítette a csapat, "most szeretnénk, ha a labdarúgók jó játékának és a kedvező áraknak is köszönhetően teltházas meccseink lennének az NB I-ben". Hozzátette, a jegy- és bérletárak kialakításánál tehát ez is szempont volt.



"Minden csapat számára, amelyik felkerül egy osztállyal feljebb, az elsődleges cél mindig az, hogy bent is maradjon abban az osztályban. Minden klub ezt szokta kommunikálni. Ez teljesen érthető, én azonban pusztán azzal, hogy bennmaradunk, nem lennék maradéktalanul elégedett, minél előrébb szeretném látni a csapatot a tabellán" - nyilatkozott a DVTK tulajdonosa.



Az OTP Bank Liga pénteken (ma) kezdődő idényének első fordulójában a Diósgyőr a Puskás Akadémiát fogadja szombaton.