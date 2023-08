Fontos megállapodást jelentett be a Ferencváros

A 2022-2023-as szezonban a Ferencváros labdarúgócsapata sorozatban ötödik, összesítésben pedig 34. bajnoki címét szerezte meg, miközben a negyedik alkalommal jutott nemzetközi sorozat csoportkörébe. Az elmúlt időszakban a Bajnokok Ligájában olyan neves klubokkal került egy csoportba, mint a Barcelona és a Juventus. Ezen kívül az Európa-liga csoportjában a szerb bajnok Crvena zvezdát, a török aranyérmes Trabzonsport és a francia elit csapatot, Monacot megelőzve a nyolcaddöntőbe is bejutott. A csapat kiemelkedő teljesítménye hatással volt a SPORTFIVE Hungary Kft munkájára is, akik mint a Ferencvárosi Torna Club kizárólagos szponzorációs és marketingügynöksége szerződést hosszabbítottak a PENNY Market Kft-vel. Ez a megállapodás tovább erősíti a két márka közötti immáron hat éve tartó sikeres együttműködésüket és lehetővé teszi számukra, hogy közös céljaik felé haladjanak.

A SPORTFIVE és a PENNY együttműködésének részeként létrehozták a Groupama Arénában a PENNY Családi Szektort, amelyen belül extra élményeket kínálnak az ide látogató családoknak. A 2017-ben kötött első közös szponzori szerződés idején 4037 nő vagy 18 év alatti gyermek vett részt legalább egy labdarúgó mérkőzésen egy szezonban, ez a szám a mai napra 285 százalékkal növekedett. 2021/22-ről 2022/23-ra 190-nel több családi bérletet értékesítettek, amely a stadionban eladott összes bérlet ötödét teszi ki. Az együttműködésnek köszönhetően a gyermek bérletek száma 15 százalékkal nőtt az elmúlt egy év alatt. A SPORTFIVE és az FTC korábbi döntése alapján a PENNY Családi Szektorból száműzték a trágár beszédet és az oda nem illő viselkedést, ezzel is elősegítve, hogy a szurkolók minél szélesebb rétege élvezhesse a minőségi meccseket.

A SPORTFIVE az együttműködés új elemeként büszkén jelenti be, hogy a stadionban lévő, az eddig is nagyon változatos és szórakoztató programelemeket felvonultató FanZone névadó szponzora a PENNY lett. Az új szezontól kezdve a terület a PENNY FanZone nevet viseli, és egy olyan dinamikus és izgalmas közösségi térként szolgál majd, amelyben minden korosztály és rajongó megtalálhatja a számára vonzó programokat. A PENNY FanZone szerepe különleges és fontos, hiszen ez az a hely, ahol az FTC szurkolók közvetlenül kapcsolódhatnak a klubhoz, részt vehetnek izgalmas programokon és eseményeken, valamint találkozhatnak volt és jelenlegi Fradi-játékosokkal is. A PENNY támogatásának köszönhetően a FanZone még látványosabb és színesebb élményt kínál majd minden mérkőzés alkalmával, amivel hamarosan találkozhatnak szurkolóink.

"A SPORTFIVE és a PENNY közötti partnerségünk mélyebb értékekhez és célokhoz vezet bennünket. Célunk, hogy minél több család számára tegyük elérhetővé a futballélményt és emlékezetessé tegyük a 34-szeres magyar rekordbajnok FTC mérkőzéseit. Büszkék vagyunk arra, hogy a PENNY-vel ilyen egyedülálló együttműködést sikerült kötnünk. Az új PENNY FanZone egy olyan tér lesz, ahol a családokra fókuszáló megközelítésünkkel a szurkolók számára még emlékezetesebb pillanatokat szeretnénk teremteni" - mondta Igaz András, a SPORTFIVE Hungary Kft. vezérigazgatója.

A mérkőzésnapokon különböző témák köré rendezett programokkal már találkozhattak a kilátogató családok. Ilyen volt az Egészségnap, az Állatok Napja, de a fenntarthatóság témakörét is többször feldolgozták a stadionban, hogy ezzel is szórakoztató módon edukálják a szurkolókat.

„Nagy öröm számunkra, hogy a SPORTFIVE és a PENNY közötti partneri kapcsolat újabb mértföldkőhöz érkezett, és újabb három évre hosszabbíthattuk meg ezt a több mint hat éve tartó sikeres együttműködést. A Groupama Arénában a PENNY Családi Szektor a korábbiakban is nagy népszerűségnek örvendett, és biztosak vagyunk benne, hogy az új PENNY FanZone-nal még több család remek futballélményét tudjuk majd támogatni" – mondta Mathias Mentrop, a PENNY magyarországi vezérigazgatója.