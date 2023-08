A csapat, amelyet vagy gyűlölni vagy imádni lehet

Vereséggel mutatkozott be a Bundesliga1-ben az újonc Heidenheim. A Baden-Württembergben található 50.000-es település csapata Wolfsburgban kapott ki a nyitófordulóban, és most hazai környezetben próbálja bizonyítani, hogy helye lehet a legjobbak között. Nem lesz könnyű, mert sem a 16 éves múltja, sem a költségvetése, sem a játékosállománya nem mérhető össze még a többi kiesőjelöltével sem. A papírforma alapján egyszeri, és megismételhetetlen lesz az idei elsőosztályú szereplése, de a sport attól (is) szép, hogy sokszor kiszámíthatatlan.

Az 1. FC Heidenheim az azonos pontszámmal végző RB Leipziget jobb gólkülönbségével megelőzve bajnoki címet szerez, a harmadik helyre a SV Darmstadt 98 fut be, hét ponttal kevesebbet gyűjtve, mint az első két helyezett.

Ez nem egy jóslat a Bundesliga 2023-24-es szezonjának végeredményét illetően, hanem egy visszatekintés a pont 10 évvel ezelőtti, 2013-14-es bajnokságra. Ott lett aranyérmes a Heidenheim, megelőzve a szászokat és a „liliomokat". Ám mielőtt bárki azt gondolná, hogy napszúrást kaptam a késő nyári kánikulában gyorsan hozzáteszem: a Bundesliga3 végeredményéről van szó. Kicsit váratlan volt a 2013-14-es szezon végén a baden-wüttembergi kiscsapat aranyérme, de aki élen végez egy olyan mezőnyben, amelyben ott található a Hansa Rostock, az Unterhaching, az MSV Duisburg, a Saarbrücken, és a már említett két csapat, annak jár a kalapemelés. Mondhatták akkor a Heidenheim drukkerei, hogy a szisztematikus építkezés beérett, mivel ugyanaz az edző, Frank Schmidt irányította akkor már folyamatosan hét éve a szakmai munkát, érthető, hogy tervszerűen haladt előre a csapat.

Az 1.FC Heidenheim 2007 elején vált ki az 1846-ban alapított anyaklubból, és első hat találkozóját nem számítva története során mindig Schmidt vezetésével zajlottak az edzések, mindig ő vázolta fel az aktuális taktikát, majd a mérkőzéseken is ő irányította a csapatot. A frissen alakult csapat 2007 tavaszán a jogelőd helyét átvéve a negyedosztályban kezdte a szereplését, majd 2009 májusában lépett a harmadik vonalba.Abban a hónapban, vagyis 2009 májusában alapították az RB Leipziget, mely egy megvásárolt jognak köszönhetően az ötödosztályban kezdte szereplését. És azzal a céllal, hogy néhány éven belül négy osztályt emelkedve a legjobbak közé, majd hamarosan Európa legjobbjai közé, a Bajnokok Ligájába emelkedjen.

A Leipziget ugyanis egy energiaitalt gyártó világcég hozta létre, az ismert márkájához hasonlóan a focicsapatával is a világot akarta meghódítani. Az újonnan alakult társulat az említett, 2013-14-es szezonra érte el a harmadosztályt. És úthengerként nyomult tovább a legjobbak irányába. Ezen nyomulása során viccelte meg a kisváros, kis pénzzel működő kiscsapata őt, és taszította a második helyre a maga szerény eszközeivel.A Leipzig további sorsa ismert: a 2016-17-es szezont már a Bundesliga1-ben töltötte, a 2017-18-ast pedig már azon kívül a Bajnokok Ligájában is. A lipcsei gárda 2020-ban elődöntőt játszott a BL-ben, és folyamatosan meghatározója a kontinens focijának is. Ahogy azt az alapítók megálmodták 2009-ben. Nagy pénz nagy focit hoz – tudjuk Puskás Ferenc óta.

A Heidenheim esetében a kis pénz is elhozott olyan sikert, melyről senki nem álmodott abban a városkában. Megragadt a csapat a másodosztályban, de amikor szurkolói egy-egy találkozó előtt beszélgettek a kis tizenötezres stadionban valószínűleg többet került szóba a „meddig maradhatunk még itt" kérdés, mint a „mire lennénk jók az elsőosztályban" felvetés.

Már a Bundesliga2-ben is a legkisebb stadionnal rendelkezett a csapat. Pedig ahogy egyre acélosabbá vált a gárda, úgy érdeklődtek egyre többen iránta. Időnként bővítgették a helyet, de a tavalyi pontvadászatban még mindig csak 6000 ülőhellyel rendelkezett, és 9000 állóval. Nemcsak a méretével lóg ki a sorból, hanem azzal is, hogy ennél magasabban nincs Bundesliga stadion, ugyanis 550 méterrel található a tengerszint felett. Ez persze önmagában nem lenne gond, de megközelíteni sem könnyű, sok szurkoló élsportolóknak megfelelő terheléssel tud ide feljutni. Ugyanis alig van parkolóhely, az iránybuszok a meccsek előtt zsúfoltak, így sokan vállalják a gyaloglást lentről. És legyünk őszinték: akik két-három sör elfogyasztása után (vannak ilyenek Németországban!) indulnak meccsre, azoknak ez komoly vállalkozás. Fekete humorral lehetne mondani, hogy legalább csak 300 méterre van egy kórháztól a pálya, de a gyalog érkezők ezt aligha érzik viccesnek.

Ám Heidenheimben mostanában minden szenvedést megér, ha valaki ott lehet az FCH hazai találkozóján. Szombaton pedig bizonyára tetőfokára hág a futball-láz, ugyanis jön a csapat első elsőosztályú, hazai találkozója!A Bundesliga bemutatkozás vereséget hozott Wolfsburgban, most javíthatnak Frank Schmidt tanítványai. Bizony, ez nem elírás, még mindig Frank Schmidt irányítja a gárdát! Megszakítás nélkül 16 éve. Játékosként érkezett a klubhoz, és lehet, hogy majd 20-30 év múlva bottal, vagy járókerettel távozik. Miután leleplezték a szobrát a stadionban. Ez a csapat visszahoz valami szerethető, régi romantikát a gépies, elüzletiesedett focivilágba. Schmidt-edző 30-as keretében 28 német, és 2 osztrák játékos van. A focisták közül sokan 6-8 éve itt játszanak.

Semleges fociszurkolóként nem lehet nem szeretni ezt a gárdát. Ám a Bundesliga konzervatív rajongói azonnal hozzáteszik, hogy a társaság az utolsó utáni pillanatban vette el a feljutást a Bundesliga dinoszauruszától, a Hamburgtól. És csatlakozott ahhoz az elsőosztályhoz, melyben van néhány olyan gárda, melyet a „régivágásúak" szintén nem tartanak idevalónak.

Közülük egyik, a Hoffenheim ellen debütál hazai pályán az FCH.

Amikor a Hoffenheim 2008-ban "heidenheimszerűen" megjelent a Bundesliga1-ban, akkor a sajtó a "Hamupipőke-történet" címkéjét aggatta rá. Ám senki ne felejtse el: a Hoffenheim és a Heidenheim között óriási a különbség! Előbbit Európa egyik leggazdagabb vállalkozója, Dietmar Hopp hozta létre eurómilliókból. Mint a már említett RB Leipziget a vállalatóriás. A Heidenheim viszont tényleg a szegény kislány, akit dölyfös nővérei el akarnak rejteni a világ elől, de ő nem hagyja magát. Egy nagyon jó szellemű társaság jutott el végül "a fényes bálba".

Amikor májusban reálissá vált az esetleges másodosztályú bajnoki cím, Schmidt-edző még akkor is visszafogott, és higgadt tudott maradni, amikor ezt mondta:

A futballban nem lehet nyomás az emberen. A tejesemberen lehet, neki minél jobb árat kell kapnia az árujáért. Mi csak focizunk, ugyan várakozáson felül teljesítünk, esélyünk van valami különleges eredményre, de továbbra is arra fogunk koncentrálni, hogy élvezzük a munkánkat."

A munka gyümölcse beérett, a háromszoros Bundesliga-bajnok, BEK-győztes Hamburg maradt a másodosztályban, a Heidenheim pedig ebben az évben Németország 17 legjobb csapatát fogadhatja, és utazhat azok (többnyire) ultramodern stadionjába.

A játékosok többsége ennek ellenére valószínűleg továbbra is két lábbal marad a földön. Heidenheimben a focistákkal bármikor össze lehet futni egy-egy boltban, étteremben, a benzinkútnál. Mindenkivel el lehet beszélgetni -- már szóba került, hogy minden focista németajkú - lehet aláírást, közös fotót kérni.

Családias klub, talán az egy évvel ezelőtt igazolt Jan-Niklas Beste szerződtetésének körülményei is ezt támasztják alá. Erről ezt mondta a játékos:

Az edző kétszer felhívott, elmondta miért lenne jó, ha ideigazolnék, és mit várna tőlem. Néhány perc alatt mindent megbeszéltünk. Soha egyetlen klubbal vagy edzővel sem volt ilyen egyszerű minden. Itt nincs akkora felhajtás, mint más kluboknál. Ez egy remek dolog."

A 16 éves Hamupipőke története óriási fordulatot vett, eljutott a bálba. Egy tündérmesének itt kellene véget érnie, de ez nem itt fog. Vélhetően a folytatás szomorú lesz, bánatos és drámai. Mert kizárt, hogy egy olyan csapat, melynél a 30-as játékoskeret összértéke nem éri el a harmincmillió eurót "labdába rúghasson" a gazdagok ligájában. A harmadik legszegényebb, a Bochum kerete dupláját éri, a szombati ellenfélé, a Hoffenheimé a négyszeresét. És akkor ne is kerüljön szóba a Bayern, melynek 30 profija együtt majdnem 1 milliárdos értéket képvisel. A rekordbajnoknak 13 olyan focistája van jelenleg, aki egyedül értékesebb, mint a Heidenheim. Jamal Musiala a maga 110 milliójával 80 millióval kerül többe, mint Frank Schmidt egész társulata.

Nem vár könnyű szezon az újoncra, de ha csak egy évig tartózkodhat a Heidenheim az "ígéret földjén" játékosai, szurkolói, a település lakosai akkor is életük legszebb kalandjai között fogják emlegetni azt.

Aztán majd szólni kell egy neves szobrásznak, hogy lenne egy megrendelés a számára.