A pénzéhes Neymar az araboknál bohóckodik és tönkreteszi magát

Az elmúlt években nagyot fordult a világ Neymaral. A világ legdrágább focistája ahelyett, hogy Bajnokok Ligája trófeákkal és Aranylabdákkal pózolna, inkább levezetni ment 31 évesen. Az, hogy Neymar a szaúdi al-Hilal focistája lett, azt jelenti, hogy lemondott arról, hogy egy topliga topcsapatában legyen a világ legjobb focistája, pedig a kora és a tehetsége alapján még mindig lehetne az. Sokan gondolták azt, hogy Neymar lesz az a focista, aki majd a Cristiano Ronaldo és Lionel Messi utáni korszakot meghatározza, de a brazil inkább a fenti két zseni kortársa lett, ugyanis egyszerre indultak levezetni. Pedig a brazilnak Messivel szemben öt, Ronaldóval szemben pedig hét év korelőnye van. Megpróbáljuk megfejteni, mi vezetett idáig.

Igazi csodagyerekből Messi árnyékában

Neymar igazi csodagyerek volt, már 17 évesen profi szerződést kapott a Santostól, mindenki az új Peléként várt Neymarra, aki a Ronaldo, Ronaldinho és Rivaldo féle nagy brazil generáció után szinte egymaga kapott minden nagy elvárást a nyakába.

Neymar 2009-ben, 17 évesen be is mutatkozott a Santos felnőttcsapatában. Eső meccsén csereként lépett pályára, majd a következő héten már első gólját is megszerezte a Santos mezében a Mogi Mirim csapata ellen, miközben az első szezonjában 14 gólt szerzett 48 meccsen.

Szép lassan mindenki megismerte Neymar nevét, aki ördöngös cseleivel és fantasztikus góljaival került be a híradásokba. Mindössze 18 évesen öt gólt szerzett egy Brazil-kupameccsen, majd a Santosszal úgy nyerte meg a Paulista (Sao Paulo állam) bajnokságot, hogy 19 meccsen 14 gólt szerzett, ő lett a sorozat legjobb játékosa. Nem véletlen, hogy rögtön a klub olyan legendáihoz kezdték hasonlítgatni, mint Robinho vagy Pelé.

Nem csoda, hogy elkezdtek záporozni az európai csapatok ajánlatai a fiatal brazilért, de Neymar ekkor még nem akart váltani. Miközben Neymar egyre jobb játékos lett és egyre nagyobb lett a hírverés körülötte, egyre több gond is akadt vele. Sokan kritizálták azért, amiért túl könnyen adja meg magát, azaz amint hozzáérnek, egyből dobja magát.

A csapat akkori edzőjével is összetűzésbe került, amiért nem rúghatott ő egy tizenegyest, aminek az lett a vége, hogy az edzőnek mennie kellett. Neymar később bocsánatot kért az eset miatt, de már ekkor érződött, hogy könnyen el lehet terelni a figyelmét a játékról.

2011-ben végleg megérkezett számára a világhírnév. Neymar hat gólt szerzett a Libertadores-kupában, amit 1963 után nyert meg újra a Santos, akkor egyébként éppen Pelével a soraiban. A Santos így eljutott a klubvilágbajnokságra is, ahol a döntőben kapott ki a Barcelonától. Neymar megkapta a Puskás-díjat egy Flamengo ellen szerzett szólógólért, majd megválasztották Dél-Amerika legjobb játékosának, amivel olyan elődök nyomdokaiba lépett, mint Diego Maradona, Romário, Pelé vagy Zico.

Neymar 20 éves korára már elérte a 100 gólos határt, a 2012-es Paulista bajnokságban 20 gólig jutott, bajnoki címet nyert és a Libertadores-kupa gólkirálya lett, a brazil bajnokság legjobb csatárának választották, újra jelölték Puskás-díjra és újra ő lett a legjobb dél-amerikai focista is.

2013-ban Neymar végül Európába igazolt, májusban könnyek között búcsúzott a Santostól és a Barcelona focistája lett. Koábban hírbe hozták Neymart a Chelsea-vel is, valamint a Real Madriddal, ahol még utánpótláskorában próbajátékon is szerepelt, de végül a katalán csapat lett a befutó.

Neymar ekkor már a válogatott alapembere volt, 18 évesen már játszott a nemzeti csapatban. 2010 augusztusában debütált az Egyesült Államok ellen, 28 perc után gólt is szerzett. Ma már 124 meccsnél és 77 találatnál tart a Selecaóban.

2013-ban tehát a Barcelona focistája lett, ahol félelmetes támadótriót alkotott Luis Suárez és Lionel Messi társaként a csatársorban. A rettegett hármas az "MSN" becenéven futott, mindössze a második barcelonai évében már sikerült tripláznia, azaz bajnoki címet, Spanyol-kupát és Bajnokok Ligáját nyernie.

Kétségtelen, hogy Neymar ekkor volt pályafutása csúcsán, ugyanis a brazil válogatottal Konföderációs-kupát is tudott nyerni. Sokáig komoly téma volt a közbeszédben, hogy Neymar várja-e meg a hazai rendezésű világbajnokságot a Santos játékosaként, de a váltás mellett döntött. A 2014-es világbajnokságot epekedve várta Brazília, természetesen mindenki a végső sikerről álmodozott. Ennek a csapatnak volt a legnagyobb sztárja Neymar, akinek a vállain mindenkinél jobban összpontosult a hatalmas elvárás óriási terhe. Mindenki Neymartól várta, hogy a csúcsra repítse újra az ötszörös világbajnokot.

Mindenhol Neymar képe volt Brazíliában, vele reklámozták a tornát, ő volt az ország, a válogatott arca. A brazilok jól kezdtek, a várakozások pedig egyre nőttek, de Kolumbia ellen a negyeddöntőben bekövetkezett a tragédia. A meccsen Juan Zuniga brutálisan beletérdelt Neymar hátába, akit le kellett vinni a pályáról. A meccset 2-1-re nyerték a brazilok, de mindenki csak azt várta, mennyire súlyos Neymar sérülése. Hamar kiderült, hogy a legnagyobb sztár, csak egy csoda folytán játszhatna újra a csapatban, az orvosok azt mondták, ha nincs ekkora szerencséje Neymarnak, akár le is bénulhatott volna.

Neymar számára véget ért a világbajnokság, az elődöntőben pedig jött az igazi nemzeti tragédia, a németek elleni 1-7, amit talán nem túlzás állítani, hogy a mai napig nem hevert ki a futball egyik őshazája.

Két évvel később a világbajnokság után olimpiát is rendezett Brazília, Neymar és a focicsapat pedig valamicskét vissza tudott adni a nemzetnek, hiszen olimpiai aranyat nyertek. Neymar vállalta magára a mindent eldöntő tizenegyest és éppen a németek ellen sikerült megnyerni a döntőt, ami a brazil csapat első olimpiai aranya lett, de ez persze nem feledtethette a 2014-ben történteket.

Neymar eközben rekordokat döntögetett a Barcelonában Messi és Suárez társaként, a 2015-16-os szezonban például összesen 131 gólt szereztek, amit se előtte, se azóta nem tudott megdönteni egyik támadóhármas sem. Neymar ekkor is bajnokságot és kupát nyert a katalán csapattal.

Neymar eközben úgy érezte, váltania kell, hiszen Barcelonában minden Messiről szólt, ő pedig azt akarta, hogy olyan csapatban szerepelhessen, ami csak körülötte forog. 2017-ben aztán olyan ajánlatot tett érte a Paris Saint-Germain, amire a Barcelona sem mondhatott nemet, összesen 222 millió euróért a francia fővárosba igazolt. A Barcelonában 186 meccsen 105 gólt szerzett, de nem volt elég neki, hogy a világ legjobb csapatával címeket nyer, ő saját, róla szóló csapatot akart magának.

Messi árnyékából Messi árnyékába

Neymar a Guingamp ellen mutatkozott be új csapatában, góllal és gólpasszal. A PSG nagy fociforradalmának első igazi világklasszisa lett a brazil, egy darabig tényleg minden csak körülötte forgott. Még azon a nyáron megérkezett mellé Kylian Mbappé is, és Edinson Cavanival kiegészülve megint egy félelmetes trió tagja lehetett a brazil. Neymar 30 meccsen 28 gólt szerzett és mindent vitt a PSG-vel: bajnokságot, kupát, Ligakupát, ez az erőviszonyokat ismerve, azóta is minimális elvárás a klubbal szemben.

A szezonja idő előtt véget ért, mert eltört az egyik lábközépcsontja, ezzel pedig egy igazi pechszéria vette kezdetét, ugyanis a párizsi időszaka a sok sérülés miatt is emlékezetes marad.

Neymar felépült a 2018-as világbajnokságra, de a negyeddöntőben kikaptak a belgáktól, miközben Neymar a mémgyárak fő alapanyagává vált. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az oroszországi tornán rendesen faragták, de olyan fetrengéseket mutatott be, amitől mindenkinek kinyílt a bicska a zsebében.

Párizsba végül úgy tért vissza, hogy csapattársa, a nagy rivális Mbappé térhetett vissza világbajnokként és az ifjú francia szép lassan a PSG legnagyobb sztárjává vált. Neymar eközben két szezon eltelte után már a távozás gondolatával foglalkozott, komolyan felmerült, hogy visszaigazol Barcelonába. Neymar végül késve tért vissza a szezonkezdésre is, de végül maradt Párizsban.

A koronavírus által kettévágott szezonban újabb sérülései voltak, de nagyon kevés hiányzott, hogy végre igazán maradandót alkosson Párizsban. A Portugáliában megrendezett, augusztusi BL-tornán eljutott a döntőig a PSG, de ott a Bayern München végül 1-0-ra legyőzte a párizsi csapatot. Ez volt az egyetlen alkalom, amikor a PSG ilyen közel került a BL-győzelemhez.

Neymar párizsi pályafutása ezt követően olyan volt, mint a hullámvasút. Hosszú sérülések, rövidebb fellángolások, de az áhított cél, a nagy nemzetközi siker sosem jött össze.

2021-ben robbant az újabb átigazolási bomba, amikor Neymar korábbi barcelonai csapattársa, Messi is a PSG-be igazolt. Neymar mekapta maga mellé azt, aki miatt elmenekült Barcelonából. Párizsban tehát összeállt a Messi, Neymar, Mbappé hármas, de ez a brazilra a legkevésbé sem volt jó hatással, ugyanis mindössze 13 gólt szerzett a szezonban. Ilyen keveset soha nem lőtt, mióta Európába igazolt.

A következő szezon sokkal jobban indult a brazilnak: első öt bajnokiján 13 gólból vette ki a részét. A katari világbajnokságon ezúttal sem jött ki jól a lépés a braziloknak, ugyanis már a nyolc között búcsúztak. A csapattársak közül Mbappé után Messi is világbajnok lett, Neymar pedig márciusban újabb komoly sérülést szenvedett. Akkor még nem lehetett tudni, de az a Lille elleni bajnoki volt az utolsó tétmeccse PSG-ben.

Már nem akar küzdeni, inkább levezetni megy

Furcsa 31 évesen egy topjátékos pályafutásának a végéről beszélni, de könnyen lehet, hogy Neymar esetében ezt kell tennünk. A PSG először Lionel Messit veszítette el a nyáron, majd Mbappé sértődött meg, őt ki is zárták a csapatból, de végül maradt, viszont könnyen lehet, hogy már csak egy évet.

Ezt követően Neymar is bejelentette, menni akar. A párizsi időszakára visszatekintve az első szó, ami az eszünkbe jut, az a csalódás, ami lehet, akkor is ez lenne, ha azt a fent említett BL-döntőt megnyerte volna a PSG.

Nem a megnyert trófeák szempontjából volt feltétlenül hiány – bár a nemzetközi porondon semmit nem nyert a PSG-vel – hanem a mutatott játékkal, az alázattal, sokszor a kedvvel. Neymar érezhetően feladta, letett arról, hogy topcsapat topjátékosa legyen. Egy ilyen játékost nem állíthat megfelelő kihívás elé a francia bajnokság és a szaúdi sem fog. Láttuk Messi esetében is, hogy a spanyol utáni gyengébb, francia liga jelentette kihívások mellett tudott csak a válogatottal trófeákat nyerni, ekkor lett Copa-América-győztes és világbajnok is.

Azt nem szabad elvitatni Neymartól, hogy a brazil válogatottban utolérte Pelét a 77 góljával, ezzel pedig olyan dolgot ért el, ami után akár vissza is vonulhatna, és akkor is eredményes pályafutásról beszélhetnénk. A bántó az, hogy ennél sokkal több lehetett volna, és 31 évesen levonul a futballtérképről.

Azt nem tudjuk, Neymar nem akart topligában focizni vagy a topklubok nem mertek vele kockázatot vállalni, de tény, hogy 31 évesen levezetni és a meglévőnél is még sokkal több pénzt keresni megy ahelyett, hogy beleállna az igazán kemény munkába.

Neymar felfoghatatlan pénzt fog keresni Szaúd-Arábiában, ahol évente 150 millió euró lesz a fizetése. Ez hatszorosa annak, amit a PSG-nél keresett, ahol 173 meccsen lépett pályára, nyert 13 trófeát, de BL-t nem, pedig ezért igazolták. Neymar Párizsban is többször elhajlott, rengeteget bulizott, nőügyei voltak. Most terhes párjával költözik az arab világba, ahol más szabályok vannak, mint mondjuk Párizsban, de erősen kérdéses, milyen formát tud majd mutatni a szaúdiaknál, hiszen korábban is voltak már például súlyproblémái is.

Neymar kétéves szerződése lejárta után is még csak 33 éves lesz. Messi ekkor még a Barcelonában focizott, Ronaldo ennyi idősen még a Real Madridtól a Juventushoz igazolt, de ne legyenek kétségeink, Neymar már soha nem fog ekkora magasságokban szerepelni. A kérdés az marad, mennyire tudja a szaúdi liga felkészíteni és egyben megóvni Neymart, hogy legalább a brazil válogatottban még csúcsformában szerepelhessen, mert a többi várhatóan nem jelent majd neki hatalmas kihívást.