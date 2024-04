Egyre drámaibb világháborús helyzet: hadüzenetet küldött egy európai uniós NATO-ország az oroszoknak

Folyamatos a feszültség Oroszország és Litvánia között, aminek egyrészről a közös történelmi múlt, másrészről a két évvel ezelőtt Ukrajnában kirobbant háború az oka. A helyzet annyira súlyos, hogy a sajtóban többször is arról cikkeztek, hogy legsúlyosabb esetben akár fegyveres konfliktusig is fajulhat Moszkva és Vilnius kapcsolata. A litvánok egyértelműen az ukránok pártját fogják a háborús helyzetben, és több alkalommal is gazdasági ellenlépéseket tettek az oroszokkal szemben. Már ezt sem nézte jó szemmel Moszkva, de a hétvégén ismét mélypontra jutott a két ország kapcsolata.

Pattanásig feszült a helyzet

Az oroszok a krími krízis óta az egész Kercsi-szorost és annak hajóforgalmát ellenőrzésük alatt tartják, miután elfoglalták annak ukrán részét. A szárazföldi közlekedés megteremtésére, azaz a két partszakasz összeköttetésére Moszkva megépítette a Krími hidat, melyet Putyin 2018 tavaszán adott át. Az átjáró vasúti és közúti forgalmat is biztosít. Hossza pedig 18,1 kilométer, amellyel a leghosszabb híd Európában. A híd azóta az orosz-ukrán szembenállás egyik szimbolikus helyszíne, ebből kifolyólag a konfliktusok melegágya.

Linas Linkevicius, Litvánia svédországi nagykövete erre az érzékeny pontra tapintott rá, amikor szombaton az X-oldalán egy meglehetősen provokatív poszttal a híd felrobbantására célozgatott. "Ha valakinek még nem volt alkalma lefotózni a kercsi hidat, még mindig itt az ideje" – írta félreérthetetlen módon a politikus. Elnézve az orosz-litván kapcsolatok alakulását, meglehetősen erős volt az üzenet. Ahogy mi is írtuk, Linkevicius sorai könnyen hadüzenetnek is minősülhetnek.

Linas Linkevicius. Litvánia svédországi nagykövete kemény üzenetet küldött Putyinnak

Fotó: AFP PHOTO / EPU

Hamar meg is érkezett a válasz. Elsőként Dmitrij Poljanszkij, az orosz ENSZ-képviselő első helyettese reagált a nyilatkozatra. A diplomata szerint Linkevicust Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter korábbi, 2022-es posztja ihlette meg. "Most dühösen ugatnak, de majd szánalmasan nyafogni fognak, amikor eljön az ítélet napja. Meg fognak bánni minden ilyen hibát" - jelentette ki a Lenta.ru tudósítása szerint.