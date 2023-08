Szoboszlai lehet a hónap játékosa Liverpoolban - szavazzon!

A Premier League-ben szereplő Liverpool FC hivatalos honlapján megkezdődött a szavazás a hónap legjobb játékosáról. A jelöltek között ott van természetes a nyáron 70 millió euróért igazolt Szoboszlai Dominik is, aki eddig mindhárom bajnoki mérkőzését végigjátszotta a liverpooli csapatban.

A 22 éves magyar középpályás a Liverpool mindhárom idei bajnoki mérkőzésén pályára lépett, ráadásul mindegyik meccset végigjátszotta, a Bournemouth elleni találkozó után pedig meccs legjobbjának is megválasztották.

Aki úgy érzi, Szoboszlai Dominik volt augusztus hónap legjobb Liverpool-játékosa, a linkre kattintva szavazhat.

Jürgen Klopp, a Liverpool edzője is el van ragadtatva Szoboszlai teljesítményétől.

„Nagyon tetszett, amit láttam. Hihetetlen energikus volt, mindez pedig technikával és akarattal párosult. Szinte minden képesség megvan benne, amire vágyhatunk, és az utolsó dolog, ami vele kapcsolatban eszünkbe jut, hogy még mindig csak 22 éves" – mondta a német szakember, aki hangsúlyozta, hogy Szoboszlai még sokat fog fejlődni, amikor sikerül tökéletesen beilleszkednie.