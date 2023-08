Megijedt Szoboszlaitól? Elmenekítené a fiát Liverpoolból a világbajnok édesapa

Az április óta csípősérüléssel bajlódó Thiago Alcantara édesapja reméli, hogy a fia nem az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Liverpoolnál folytatja a pályafutását.

A Vörösöket 2020 óta erősítő Thiago a héten állt újra edzésbe, de nem kizárt, hogy nem tölti ki a klubnál a 2024 nyaráig szóló szerződését. Ugyan több középpályás is elhagyta a nyáron a Liverpool csapatát, a helyükre érkeztek is új igazolások, köztük Szoboszlai Dominik, így Thiago helye egyáltalán nincs biztonságban a kezdőcsapatban.Thiago édesapja, a brazil válogatottal 1994-ben világbajnoki címet is szerző Mazinho mindenesetre éppen most, három év után nyilatkozott arról, hogy szeretné, ha fia távozna a Vörösöktől. Mazinho – akárcsak a másik fia, Rafinha – korábban a spanyol Celta Vigo csapatában is focizott, és abban bízik, kétszeres Bajnokok Ligája-győztes fia is odaigazol, részben a több játéklehetőség reményében.

„Még nem lehet tudni, de remélem, [hogy aláír a Celtához]. Jelenleg ez elég bizonytalan, mert más az életstílusa, de bárcsak idejöhetne. Minden emlékem nagyon jó innen, Vigo az otthonunk, és Rafinhának is lehetősége volt ezt két szezonon át megtapasztalni. Az egész család számára a Celta az otthont jelenti" – nyilatkozta Mazinho.

A spanyol válogatott Thiago 2020 óta 97 tétmérkőzésen lépett pályára a Liverpool színeiben, és azóta többek között egy BL-döntőhöz, egy FA-kupa-győzelemhez és egy Community Shield-sikerhez segítette a csapatot.

