Visszatért az NB I-be a 48-szoros válogatott focista

A labdarúgó OTP Bank Ligában szereplő Kisvárda együttese leigazolta a 48-szoros északmacedón válogatott focistát, Boban Nikolovot.

A 29 éves középpályás 2018 és 2021 között volt a Fehérvár játékosa, abban az időszakban 106 tétmérkőzésen, azon belül 73 bajnokin lépett pályára, utóbbiakon hét gólt szerzett. A székesfehérváriakkal bajnoki címet és Magyar Kupát is nyert, és szerepelt az Európa-liga csoportkörében is. A távozása óta az olasz Lecce, a moldovai Sheriff Tiraspol és a román FCSB játékosa volt – írta a kisvardafc.hu.