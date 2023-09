Most már az egész világ röhög a szánalmas német fociválogatotton

Egészen döbbenetes végeredmény született szombaton este Wolfsburgban, ahol a jövő évi labdarúgó Európa-bajnokság rendezője, Németország 4-1-re kapott ki Japántól. A német csapat szürke, szánalmas, lassú és ötlettelen játéka még azokat is meglepte, akik régóta mondják, hogy nagy a baj a 2014-es világbajnoknál.

Az elmúlt öt mérkőzéséből négyet elveszített, és egyen döntetlent játszott a német labdarúgó-válogatott, és olyan távol került a világ élvonalától, mint 70 éve soha. Ráadásul a nyár eleji, Kolumbia elleni vereséghez hasonlóan ezen a találkozón is csak egy értékelhető helyzetet tudott kidolgozni.

A német fociválogatott Japántól elszenvedett megalázó 4-1-es veresége után az újdonsült csapatkapitány, Ilkay Gündogan egyetlen szóval megsemmisítő véleményt mondott a csapat jelenlegi helyzetéről. Arra a riporteri kérdésre, hogy „mérföldekre vagyunk jelenleg a világ élvonalától?" annyit mondott: igen. Majd hozzátette a 68-szoros válogatott játékos:

Úgy érzem jobbnak gondoljuk magunkat, mint amilyenek egyébként vagyunk." Ebben a rövid mondatban minden benne van.

A négyszeres világbajnok, háromszoros Európa-bajnok ország mai képviselői sorozatban másodszor produkáltak értékelhetetlen teljesítményt. Júniusban Kolumbia győzött 2-0-ra Gelsenkirchenben, most pedig Japán nyert 4-1-re Wolfsburgban. Előtte Lengyelországban kapott ki a csapat, azt megelőzően pedig Belgiumtól Kölnben. A két utóbb említett vereség között volt egy 3-3 Ukrajna ellen Brémában. Vagyis minden idők talán legsikeresebb válogatottja az elmúlt öt találkozójából négyet elveszített, és csak egyen játszott döntetlent. Ez önmagában is tragikus, de ami a német szurkolók számára elviselhetetlenné teszi a dolgot az a Kolumbia és most Japán ellen nyújtott teljesítmény.

Egyszerűen szólva értékelhetetlen mindkettő. Olyan, amellyel a világ legjobb 48 csapata között is alig lehet helye a National11-nek. Európa legjobb 24 válogatottjáról azért nem érdemes beszélni, mert a jövő évi kontinensviadalt Németországban rendezik, így a házigazda jogán nem kell selejtezőt játszania.

Biztos kaphatott volna Németország olyan csoportot, melyben nem tudná elcsípni az első két hely valamelyikét.

A Japán elleni, szombat esti teljesítmény semmilyen skálán nem tudna elégséges osztályzatot kapni.Pedig annál a csapatnál, mely Japán ellen kezdett sokkal jobbat jelenleg nem tud összeállítani Hansi Flick szövetségi kapitány. Manuel Neuer hiányzott a kapuból, továbbá Jamal Musiala a támadó egységből, és Thomas Müllert (ahogy azt bayernes edzője, Thomas Tuchel is szokta) a kispadra ültette kezdéskor.

Rajtuk kívül gyakorlatilag senki nem hiányzott. Tulajdonképpen Neuer sem, mert Marc-André ter Stegen volt a csapat legjobbja, három hatalmas védéssel meggátolta, hogy ne kapjon féltucatnál is többet csapata. Musiala pedig még csak 20 éves, tőle nem illik elvárni, hogy a hátán vigye a válogatottat.

Flick Bayern edzőként eltöltött ideje alatt az egyik legjobb teljesítményt nyújtó focistája, Leon Goretzka pedig olyan szörnyű idényen van túl, hogy jogos a mellőzése. Ahogy nem igazán van keresnivalója egy komoly terveket szövögető válogatottban Timo Wernernek, és a bajnokság kezdete után klubot váltó (Dortmundba igazoló), így a helyét kereső Niclas Füllkrug sem lehet megoldás a gólinségre.

Sok szót nem is szabad vesztegetni a taktikára, mert egyrészt az alig volt, másrészt meg majd elemezgessék azt a szakvezetéssel a német kollegák. Az mindenesetre furcsa, hogy Flick három belső védővel küldte fel a csapatot (Süle, Rüdiger, Schlotterbeck), míg Joshua Kimmich kicsit jobbhátvéd volt, kicsit irányító, de kívülről nehezen volt érthető, hogy milyen feladatot kapott.

Mindenesetre ő (is) nagyon kritikusan nyilatkozott a meccs után, mikor ezt mondta:

A vb óta nem volt egy jó mérkőzésünk sem. Mindig arról beszélünk, hogy tele van a válogatott minőségi játékosokkal, de ebből sajnos mostanában semmi nem látszik a pályán. Lehet, hogy ideje önvizsgálatot tartani." Abban a pozícióban, amelyben Kimmichet a Bayernben a 2020-as BL-győzelem idején Flick játszatta ezúttal (Goretzka mellőzése miatt) Emre Can és Ilkay Gündogan szenvedett.

A támadó négyest pedig Leroy Sané, Florian Wirtz, Serge Gnabry és Kai Havertz alkotta. Csupa klasszis, akik közül ezúttal csak a gólszerző Sané nyújtott elfogadható teljesítményt.

Ez a 11 ember egyetlen gólhelyzetet tudott kialakítani bő egy óra alatt (ezt Sané a 19. percben berúgta, 1-1-re egyenlítve ezzel) , de sokáig hagyta Flick, hogy főjenek a saját levükben, próbálják ők megfordítani az 1-2-es állást.

Már Kolumbia ellen is szembetűnő volt, és most is feltűnt, hogy a nagy „töki-töki" (mely csak távolról hasonlít a tiki-takára) közepette egyetlen távoli lövést sem küld a csapat az ellenfél kapujára, és beadás sincs egy sem, maximum begurítás.

Flick csak a 64. percben vált meg Emre Cantól, és a mindkét gólnál (szokása szerint) hibázó Nico Schlotterbecktől, majd eszközölt még három cserét később. Jött ("mentsük, ami menthető a legendával" elven) Thomas Müller, jött az úgy tűnik örök ígéret Julian Brandt, továbbá a védő Robin Gossens, a Freiburgtól a Brentfordhoz igazoló támadó, Kevin Schade, és érkezett még egy ötödik fiú is. Egy középpályás. Pascal Gross-nak hívják, a Brighton focistája, és a szereplése azért tartozik a „meglepő és mulatságos" kategóriába, mert 32 évesen lehetett újonc.Ez ma a német válogatott.

A német válogatott teljesítménye egy nulla, ezt persze nemcsak televízión keresztül állapíthattuk meg innen, Magyarországról, hanem a helyszínen lévő legenda, az 1990-ben vb-t nyerő National11 csapatkapitánya, Lothar Matthäus is. Legalább félóráig részletezte a német televízióban utódai hibáit.

Teljesen egyetértve vele csak röviden: nincs csapategység, lassú a játék, semmi kreativitás nem jellemzi a támadásépítést, a középpályáján átfutnak az ellenfelek, a védekezés bizonytalan. És mindenek felett a legnagyobb probléma: a régi, győztes mentalitás teljes hiánya.Mindez nem sokkal a hazai Európa-bajnokság előtt.

A mostanra tetőző bajok akkor kezdődtek, amikor 2020 novemberében (még Joachim Löw-vel a kispadon) 6-0-ra kikapott Spanyolországban. Akkor elkezdték kongatni a vészharangokat, de csak annyi történt, hogy ettől néhányan úgy megijedtek, hogy elkezdtek csúszni a lejtőn lefelé.

Ezen sok negatívum ellenére bizonyára sokan azt mondják, hogy a német mindig is „tornacsapat" volt, akkor bizonyít, amikor kell. Aki így gondolja az ne felejtse el, hogy az elmúlt három tornán csúnyán megbukott a német válogatott. Két vb-n nem élte túl a csoportkört (Korea, Mexikó és Japán győzte le), míg az Európa-bajnokságon csak szerencsével előzte meg csoportjában a magyar válogatottat, sokkal inkább lett volna helye a nyolcaddöntőben Marco Rossi csapatának, mint a National11-nek.

Nagyon valószínű, hogy utóbbi 70 éve tartó tündöklése véget ért, és aligha van rá esély a közeljövőben, hogy folytatódhat.