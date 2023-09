Csillagjóslás alapján állította össze a focicsapatát a szövetségi kapitány

Az indiai labdarúgó-válogatott horvát szövetségi kapitánya, Igor Stimac egy asztrológus segítségét kérte abban, hogy hogyan állítsa össze a csapatát a tavaly júniusi Ázsia-kupa-selejtezők előtt.

A jövő év elején megrendezésre kerülő Ázsia-kupa selejtezői már tavaly nyáron befejeződtek, az akkori harmadik fordulós csoportkörből pedig India is sikeresen kvalifikált a főtáblára. Az Indian Express információi szerint az első csoportmeccs után Igor Stimac egy üzenetet küldött Bhupesh Sharmának, a Delhi NCR asztrológusának, amelyben arra kérte, hogy a játékosok adatai alapján segítse kiválasztani a 11 legalkalmasabb focistát az Afganisztán elleni mérkőzésre.A csillagjós minden játékos mellé odaírta, hogy szerinte az állapota alapján éppen javasolt vagy nem javasolt a szerepeltetése, Stimac pedig hallgatott is rá – ezután az indiaiak 2-1-re legyőzték az afgánokat.Az Indian Express úgy tudja, ez ráadásul nem egyszeri alkalom volt, ugyanis már előtte is több alkalommal levelezgetett egymással a két fél, és Stimac többször is Sharma véleménye alapján állította össze a kezdőcsapatát.

A játékosként Horvátországgal világbajnoki bronzérmes Igor Stimac 2019 óta irányítja az indiai felnőtt válogatottat, amellyel két éve és idén is megnyerte a Dél-ázsiai labdarúgó-bajnokságot.