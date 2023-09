Többek között Didier Deschamps és a Bayern sztárja is megszólalt Paul Pogba doppingbotrányával kapcsolatban

Didier Deschamps, a francia labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya és Kingsley Coman, a csapat támadója is védelmébe vette Paul Pogbát, akit ideiglenesen eltiltottak, miután pozitív eredményt hozott egy augusztusi doppingtesztje.

"Valamennyien támogatjuk Pault. Ő nagyon közeli barát, a családunk része" - nyilatkozott Kingsley Coman, a Bayern München futballistája a németek elleni barátságos mérkőzést követően a L'Equipe című lapnak. - "Mindannyian ismerjük őt, ezért ha valami ilyesmi történik vele, egy pillanatig sem juthat eszünkbe, hogy szándékosan csinálta volna."

A 2018-ban világbajnok Pogbát augusztus 20-án, csapata, a Juventus Udinese elleni bajnoki mérkőzésén ellenőrizték, és a mintájában szintetikus tesztoszteront mutattak ki. Az olasz doppingellenes ügynökség két napja jelentette be, hogy a középpályás játékjogát azonnali hatállyal, ideiglenesen felfüggesztette, és ha a B próba is igazolja a tiltott szer használatát, akkor akár négyéves eltiltást is kaphat a futballista.

"Természetesen meglepődtem, ahogy a válogatottnál mindenki" - mondta az esetről Didier Deschamps. - "Már volt vele egy rövid üzenetváltásom. Nem tudom, hogyan és miért került a tiltott szer a szervezetébe, de támogatom őt. Megvan az ereje és az egyénisége, hogy átvészeljen egy ilyen nehéz helyzetet."

A lap szintén megszólaltatta Adil Ramit, aki Pogbával közösen nyert vb-címet, a 37 éves hátvéd pedig szintén kiállt korábbi csapattársa mellett.

"Ő jó ember és soha nem tudnám hibáztatni. Tudom, hogy most mindenki bűnösnek kiáltja ki, de én nem" - nyilatkozta Adil Rami. - "Rengeteg ember dolgozik a labdarúgók körül, például erőnléti edző, táplálkozási szakértő. Megvárom, mi fog történni, de egészen biztos vagyok benne, hogy nem ő csinálta tudatosan."